Nadia salió a caminar con sus hijos, cuando fue víctima de feminicidio en Aguascalientes

Nadia fue atacada en la calle El Cerrito de la colonia Campestre en Aguascalientes mientras caminaba por la noche con sus cuatro hijos todos menores de edad. El agresor quien fue identificado como Luis Enrique “N” sorprendió a la mujer al arrojarle gasolina para después prender fuego a la víctima frente a los niños.

El ataque fue denunciado por Araceli, la hermana de Nadia, quien en su cuenta de Facebook expuso el rostro del agresor así como su identidad: “Su nombre es Luis Vázquez Coronado, el día de ayer (en el municipio de Pabellón de Arteaga), lanzó combustible a mi hermana Nidia Adame para después prenderle fuego, provocando su fallecimiento el día de hoy, y dejando sin madre a 4 niños menores de edad”, señaló.

Luis Enrique “N” atacó a la mujer en Aguascalientes. Foto: FB

¿El agresor era pareja de la mujer quemada en Aguascalientes?

Algunos medios locales indicaron que el atacante era pareja sentimental de Nadia, no obstante, su hermana recalcó que no tenían ninguna relación, ya que no eran pareja ni mucho menos era padre de los niños quienes presenciaron el ataque contra su madre quien fue trasladada a un hospital de emergencia donde murió por las graves quemaduras que sufrió.

“Ya hay una denuncia en fiscalía, pero solicito de su ayuda ya que aún no aparece, cualquier información nos será de mucha ayuda. NO era su pareja, NO era el padre de sus hijos y NO tenía derecho a quitarle la vida de una manera tan cruel e inhumana. Gracias”.

El presunto feminicida fue exhibido en las redes sociales. Foto: FB

Sin embargo, el feminicida fue capturado luego de que la policía montó un operativo de búsqueda para hallar a Luis Enrique “N” en una casa ubicada en la colonia Lomas de Nueva York, inmueble donde vivía su hermana quien le dio posada para esconderse de la policía.

Nadia presentó quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo, pero al ser de heridas de primer y segundo grado, los médicos poco pudieron hacer para salvarle la vida. El aún presunto feminicida quedó detenido y espera conocer su situación judicial.