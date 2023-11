VIDEO: captan a un hombre golpeando a un bebé en la cabeza, en el aeropuerto de Monterrey

En redes sociales se volvió viral un video que muestra la supuesta agresión de un hombre contra un bebé. De acuerdo con el reporte de algunos testigos, el suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ubicado en el municipio de Apodada en Nuevo León. En las polémicas imágenes, se ve a un sujeto golpeando la cabeza de un menor de edad, mientras otra mujer observa los hechos sin intervenir.

El clip rápidamente ganó popularidad y causó indignación entre los internautas, quienes acusaron al hombre por golpear en repetidas ocasiones la cabeza del bebé, quien aparentemente solo tiene unos meses de edad. El video dura poco menos de 15 segundos y durante ese lapso de tiempo se ve al sujeto golpeando al menor en reiteradas ocasiones, sin importar que en la zona había decenas de personas presenciando los hechos.

Nadie intervino. Foto: captura de pantalla.

¿Qué pasó con el bebé golpeado?

Las imágenes muestran que el hombre se encontraba con el bebé en lo que parece ser el área de comida, cuando comenzó la agresión. El sujeto sostenía un biberón en su mano y, en vez de dárselo al pequeño, lo utilizó para azotarlo en su cabeza; debido a la fuerza de los golpes, se ve que la carriola -donde estaba el niño- se movió en varias ocasiones. Todo esto ocurrió ante la mirada de una mujer, quien estaba de frente al agresor.

Internautas se mostraron indignados por el actuar del sujeto, así como la reacción de la mujer, quien en ningún momento intervino, pese a presenciar la agresión contra el pequeño. Cabe mencionar que durante la golpiza, el bebé no lloró, ni tuvo una reacción, solamente se quedó quieto, por lo que internautas comentaron que el niño podría ya estar acostumbrado a recibir golpes.

Los hechos se difundieron en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

El video generó un fuerte debate en redes sociales. Mientras que algunas personas calificaron este suceso como maltrato infantil, muchas otras salieron en defensa del hombre, asegurando que el biberón -usado en la golpiza- era de silicón y no causaría daño al bebé, hecho por el que presuntamente el recién nacido no habría llorado.

"No creo el dolo, quizá si se pasó de fuerza , pero su intención no es de hacerle daño. El niño hasta se ríe"; "Es un biberón de silicona y es un papá jugando con su hijo"; "Que importa si es de silicona. ¿Te fijaste como se mueve el cochecito? Es mucha fuerza la que está ejerciendo, a los bebés no se les pega en la cabeza"; y "este sujeto y la madre no tienen idea de lo que le causan a este bebé! Pronto necesitan ser llamados por la autoridad antes de que ese bebé muera de tantos golpes en la cabeza", fueron algunos de los comentarios más populares.