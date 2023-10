UNAM confirma el hallazgo de una chinche tras revisión en sus instalaciones, ¿qué días fumigarán?

Pese a los numerosos reportes por presencia de chinches, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) insistió en que "no hay ninguna plaga o infestación" en sus instalaciones; no obstante, reconoció que encontró al menos un insecto. El hallazgo sucedió la mañana del pasado viernes 6 de octubre, durante las jornadas de revisión, limpieza y desinfección que se llevan a cabo en diversas escuelas y facultades ante las quejas de la comunidad universitaria.

Encuentran una chinche en la UNAM, y anuncian reforzamiento de la limpieza, pero no suspenden las clases

Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios detalló que, el insecto encontrado fue enviado al Instituto de Biología para su clasificación, pues reúne las características de una chinche de cama; sin embargo, "hasta el momento no se ha detectado la existencia de más artrópodos en el sitio en donde fue recolectado o en otros espacios universitarios", apuntó la UNAM, por lo que descartó riesgos a la salud de estudiantes.

"No hay ninguna plaga o infestación de chinches y que la comunidad no está en riesgo sanitario", reiteró, y recordó que este fin de semana continuarán las acciones de limpieza en algunas de las facultades con mayores denuncias por la presencia de chinches, como Ciencias Políticas y Sociales, Veterinaria, Derecho, así como las cinco sedes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Agregaron que aprovecharán este fin de semana del 7 y 8 de octubre para reforzar las acciones de limpieza al interior de las aulas en diversas Facultades. Hasta el momento no han anunciado una nueva suspensión de clases presenciales, por lo que el día lunes 9 de octubre, los alumnos deben de presentarse en las clases.

¿Qué pasa en la UNAM y por qué se sospecha de una plaga de chinches?

El pasado jueves 5 de octubre, la UNAM adelantó que suspendería las clases presenciales hasta nuevo aviso para llevar a cabo controles sanitarios y fumigaciones de manera escalonada en todas las facultades y entidades académicas “con el propósito de generar tranquilidad” en la comunidad universitaria ante las denuncias de chinches.

Cabe recordar que a finales de septiembre, la Facultad de Química determinó suspender las clases tras quejas por la supuesta presencia de los pequeños insectos en las instalaciones, e informó que llevarían a cabo labores de fumigación. La situación se repitió en otras facultades e incluso se sumaron las Facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Iztacala y Cuautitlán, para realizar inspecciones sanitarias y acciones preventivas.

Sin embargo, la máxima casa de estudios ha rechazado que la presencia de los artrópodos en sus planteles se trate de una infestación pues, afirma, han sido generalizados los señalamientos de que en ningún espacio ha sido detectada alguna plaga de chinches. Incluso el propio rector saliente, Enrique Graue Wiechers retó a demostrar la existencia de los insectos, lo que finalmente sucedió el pasado 6 de octubre.

Tras múltiples denuncias por picaduras de supuestas chinches, la UNAM sigue fumigando sus instalaciones. Foto: Especial

Aparición de chinches no es motivo de alarma, afirma especialista

En entrevista con el Heraldo de Mexico, el académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Carlos Alberto Pantoja Meléndez, afirmó que no hay motivo de alarma pues, aunque la aparición de chinches preocupa a la comunidad estudiantil y población, no significa que enfrentemos una plaga; además, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha descartado una emergencia sanitaria, pues no se han presentado solicitudes de atención médica por picaduras de los insectos.

“¿Hay una plaga? Yo no creo. ¿Puede haber? Sí, sí, puede haber. (...) El que hayan encontrado algunos casos, algunas chinches, no demuestran que haya una infestación. Es mejor estar tranquilos”, comentó el doctor Carlos Pantoja a esta casa editorial, y aclaró que en las instalaciones universitarias también hay presencia de piojos y garrapatas, que pueden confundirse con chinches.

