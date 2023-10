"Mi hija y otras compañeras fueron víctimas": mujer denuncia presunto caso de abuso en escuela de Metepec

Los hechos han causado indignación. Cuartoscuro

Una madre de familia denunció, a través de sus redes sociales, un presunto caso de abuso sexual en la escuela Indigo Institute Metepec, en Estado de México. De acuerdo con el testimonio de la mujer, su hija y otras compañeras del colegio señalan al profesor de educación física como su agresor. No obstante, de acuerdo con la acusación, los directivos del plantel han estado encubriendo al agresor, ya que se niegan a proporcionar el nombre completo del docente, imposibilitando que los padres de familia puedan presentar una denuncia en su contra.

"Este video lo hago con la intención de generar ruido. Mi hija y otras compañeritas de su escuela fueron abusadas sexualmente por el profesor de educación física del Indigo Institute. He tenido acercamiento con la directora, ella fue quien me hizo del conocimiento esta situación, sin embargo, he pedido el nombre del agresor y se me ha negado en tres ocasiones", reveló la madre de familia a través de un video que se hizo viral en redes sociales. Decenas de internautas piden que las autoridades investiguen el caso y den con el responsable.

¿Qué ocurrió en el Indigo Institute Metepec?

La madre de familia que denunció los hechos detalló que la escuela ya presentó una denuncia ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero ella no ha podido leer el expediente donde las autoridades educativas del plantel detallaron cómo sucedieron los hechos en contra de su hija y las menores involucradas. "La escuela dijo, bueno la directora que está a cargo dijo que había levantado una denuncia ante la SEP y está bien, entiendo; pero tampoco se nos hizo del conocimiento el expediente y dijo que no era de mi competencia tener el nombre del agresor".

"Para mi ella está protegiendo a su institución y al agresor y eso la hace cómplice", agregó la mujer en su video. Finalmente, exigió a las autoridades su intervención para dar con el nombre del profesor involucrado: "exijo que se nos dé la información que como padres tenemos todo el derecho a recibir", puntualizó. Hasta ahora, las autoridades del Estado de México no se han pronunciado sobre el caso, de igual manera ni la escuela y la Secretaría de Educación Pública han emitido un comunicado para aclarar esta situación.

El agresor sería el profesor de educación física. Foto: especial.

En redes sociales, internautas se han sumado a la mujer y piden que las autoridades esclarezcan el caso: "Siempre es el maestro de educación física"; "Lo cierto es que en México es difícil sentirse protegido, y lamentablemente es muy difícil que algún día puedan las autoridades actuar con prontitud"; "Se supone que desde el inicio de ciclo escolar se les notifica el nombre de los profesores, entonces suena ilógico que no tenga ese dato"; y "nena el nombre del agresor tu hija te lo puede dar ella sabe y sus compañeras como se llama", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

SIGUE LEYENDO

Andrés Roemer: ¿quién es el intelectual acusado de abuso sexual?

Actor de "El señor de los cielos" enfrenta acusaciones de abuso sexual