Actor de "El señor de los cielos" enfrenta acusaciones de abuso sexual

Una de las series en español más exitosas transmitidas por televisión es sin duda “El señor de los cielos”, una producción que consta de ocho temporadas que generaron altos niveles de audiencia para Telemundo, sin embargo, ahora esta famosa producción se encuentra envuelta en el escándalo, esto debido a que uno de sus actores ha sido denunciado y señalado como agresor sexual.

Se trata del actor Juan Ríos, quien ha sido denunciado por un maquillista quien asegura que el artista escénico abusó sexualmente de él, lo que sin duda ha encendido las alertas en el mundo de la televisión, en el gremio del espectáculo, especialmente en México y Estados Unidos.

Juan Rñios dentro de la serie de Telemundo. Foto: Captura YouTube

El actor apareció en la primera temporada de “El Señor de los Cielos” y ahora estas acusaciones han sido retomadas por el medio especializado en espectáculos TVyNovelas, quienes han sacado a relucir las declaraciones de la víctima, se trata de un joven maquillista llamado Amauri Delgado, quien tiene 25 años y es originario de Michoacán.

Amauri señaló a su presunto agresor Juan Ríos Cantú y narró los detalles de la presunta violación ocurrida hace más de un año, esto en junio de 2022, la cual hasta ahora se atrevió a revelar debido a que vive fuera de México y ahora se siente más seguro de hablar y denunciar a su agresor a pesar de que sea una figura pública.

"La forma en la que lo hizo es un abuso porque yo no quería y él me obligó a tener relaciones con él sin protección... Yo estaba en shock, pero antes de que se fuera le pedí que se tomara una foto conmigo, era el actor Juan Ríos", reveló Amauri.

Respecto a estas graves acusaciones, el famoso ya ha sido entrevistado por parte de los reporteros de la misma revista especializada en espectáculos, a lo que el artista escénico se manifestó como sorprendido y negó dichas acusaciones, al tiempo que aseguró que la presunta víctima debe presentar pruebas en su contra.

"Si lo va a hacer legalmente que lo haga y lo pruebe, pero no creo ser la misma persona que dice él. Me siento completamente libre de cualquier culpa en ese sentido, nunca he abusado de nadie, cualquier acto sexual en mi vida ha sido consensuado, entonces no me preocupo en ese sentido", reveló el actor de “El Señor de los Cielos” al enterarse de las acusaciones.