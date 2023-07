Protestan por maestro que abusó de una alumna de 12 años, la acosaba y le envió 12 mil mensajes en whats

Esta mañana, padres y madres de familia se dieron cita al exterior del colegio Colegio Donald Woods Winncott ubicado sobre la calle Playa Caleta 327, en la colonia Reforma Iztaccihuatl Norte, en la alcaldía Iztacalco. El motivo de la concentración se debe a lo ocurrido con una alumna de 12 años, quien fue víctima de abuso sexual por parte de un profesor de 27 años quien la acosaba constantemente.

El profesor le envió más de 12 mil mensajes

De acuerdo con lo referido por la madre de la menor de edad, el profesor de inglés identificado como Dan Abdiel "N" le envió más de 12 mil 32 mensajes en 10 días a la joven que cursaba el primer año de secundaria, además de que la acosaba constantemente en redes sociales y en persona, al punto de que abusó sexualmente de ella en el mismo colegio.

"Más de 12 mil 32 mensajes en 10 días y tera y medio de información en WhatsApp, la misma policía cibernética nos comentó que nunca habían visto un caso de acoso igual. El tipo nos seguía a todos lados y el día sábado antepasado mi hija fue a un taller y ahí apareció este fulano entonces, mi hija mayor le dijo '¿bueno cómo qué haces ahí?'" señaló Pilar, la madre de la menor de edad en entrevista con Telediario.

Dan Abdiel "N" presuntamente acosó y abuso de una menor de edad. | FOTO: Twitter @pilarataides

Después de que una de sus hijas lo confrontaran, Dan Abdiel "N" dijo que sólo les quería invitar un helado, a lo que ellas se negaron, pero a partir de ahí se encendieron las alertas en la casa de la joven víctima, por lo que sus padres decidieron quitarle su celular y ahí se dieron cuenta de los mensaje que le enviaba el sujeto.

La adolescente fue víctima de abuso sexual en el colegio

Fue así como el pasado 27 de junio la madre de la niña de 12 años revisó los mensajes que recibía del maestro de inglés y en Instagram encontró su confesión de que había abusado sexualmente de la menor de edad. Luego de acudir al plantel para confrontar al sujeto, la familia interpuso la denuncia correspondiente por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

El presunto abusador se encuentra libre. | FOTO: ADN 40

De acuerdo con la declaración de la víctima, a finales de mayo pasado, la actitud de Dan Abdiel "N" comenzó a cambiar: "El maestro Dan me abrazaba y me daba besos en la frente y en las mejillas, así pasó a finales de mayo 2023 y principios del mes de junio 2023. Y quiero decir que yo primero pensaba que era cariñoso conmigo como un familiar y no lo tomé a mal, pero después el maestro Dan me empezó a decir cosas como 'qué bonita, me gustas'" se lee en la declaración.

Los mensajes sobre tareas subieron de tono y la joven comenzó a sentirse incómoda con sus respuestas hasta que el pasado 20 de junio, Dan Abdiel "N" abusó sexualmente de la niña de 12 años a pesar de que había otro alumno dentro del salón. Las autoridades escolares despidieron a Dan Abdiel "N", pero él se encuentra en libertad, por lo que los padres y madres de familia exigen la clausura de la escuela y la pronta detención del sujeto.

