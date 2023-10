El efecto del huracán “Otis” no solo golpeó a los turistas y habitantes de Acapulco, también lo hizo en comunidades como en Jaltianguis donde los vecinos narraron cómo sufrieron los efectos del fenómeno meteorológico que tocó tierra esta semana como categoría 5, la máxima a la que puede llegar un huracán que pone en riesgo a la población.

“Se desbordó la barranca”, contó una habitante de la comunidad que tiene complicaciones por los destrozos que dejaron las inundaciones, “nomás que nadie a venido a ayudarnos aquí, nadie”, comentó la desesperada mujer para medios locales, quien insistió hace un día que seguían esperando ser auxiliados por las autoridades.

“Necesitamos que vengan y vayan a ver los daños”: vecina de Jaltianguis afectada.

Guerrero tuvo afectaciones en varias zonas cercanas a la costa. Foto: Archivo

¿Cómo quedó afectado Jaltianguis tras el paso de “Otis”?

Aunque la acongojada vecina confirmó la presencia de efectivos del la Armada de México que patrullan la zona, indicó que no le brindaron el apoyo, en ese sentido hizo un pedido a las autoridades federales para que presten atención a la zona “que miren lo que ha pasado, lo que está pasando aquí en Jaltianguis”, enfatizó.

“Hay como 200 personas damnificadas, arrasó casas con familias. No tenemos luz, agua, nada, ni señal de celular, no hay forma de comunicarse con nadie”, relató la mujer quien no se ha podido comunicar con su hijo, “no puedo comunicarme con él y la verdad sí es muy preocupante”, acotó.

¿En Jaltianguis están atrapados por “Otis”?

Árboles y carros quedaron destrozados en las calles. Foto: Archivo

Los vecinos afectados en Jaltianguis son colindantes con la Carretera Nacional México-Acapulco, señaló la víctima damnificada cuya comunidad queda a una hora de distancia de Acapulco, precisó mientras describió que los camiones de transporte público regresan a la zona ante los bloqueos carreteros que quedaron.

“La carretera se abrió, tiene muchas grietas, está rota, no hay paso, hay mucho lodo está feo, hay árboles caídos”: damnificada.

La mujer indicó que la única forma de salir de la comunidad es a través de la carretera, pero está dañada y bloqueada, por lo que acusó que no solo en Acapulco hay afectaciones, “hay más daños aquí en las comunidades, en los municipios”, terminó la afectada.

