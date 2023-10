“¿Cuál polarización?”: AMLO asegura que la mayoría en México apoya a su gobierno

Presumiendo que en su último año de gobierno registra una aprobación del 70 por ciento de la población en el país y sólo 26 por ciento en contra, de acuerdo a una encuesta de esta semana de la empresa Morning Consulting, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en México la gente esté dividida en dos posturas.

“¿Cuál polarización?”, cuestionó este viernes en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Resaltó que la polarización es un discurso, términos, palabras que usan siempre los conservadores que no quieren los cambios, y contrario al discurso, también negó que la clase media en México no apoye a la 4T.

"Yo veo mucho optimismo en el pueblo de México y diría que la gente está contenta, feliz, hay buen humor en la mayoría del pueblo, hay esperanza que es una fuerza muy poderosa la esperanza, eso es lo que hay afortunadamente en nuestro país, no veo yo la polarización porque eso se da cuando las sociedades están partidas en dos, eso no sucede en nuestro país. Primero porque la mayoría está apoyando la transformación, no es el 50 por ciento”; dijo.

AMLO afirma que sus adversarios quieren hacer creer que hay polarización en el país.

Foto: Archivo

La pobreza en México no llega al 50 por ciento

De acuerdo con López Obrador, la aprobación del 70 por ciento que tiene incluye a la clase media, pues aseguró que la gente en pobreza en México ya “no llega ni al 50 por ciento”.

“La aprobación es del 70, qué quiere decir, que apoyan las clases medias. ¿Quiénes no están de acuerdo? Pues los que mantenían privilegios”, afirmó

Para el mandatario, las manifestaciones en contra de su gobierno son visibles porque hay respeto pleno a las libertades en todos los órdenes.

“Es que existe una oposición porque vivimos en un país libre y estamos haciendo valer una democracia y cuando se aspira a vivir en una auténtica democracia hay críticas, cuestionamientos, no hay pensamiento único, la democracia es eso, es diversidad, pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades en todos los órdenes, no reprimir a nadie, no censurar y eso es lo que hay en el país”, dijo.

