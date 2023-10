La Ley Federal de Ingresos y las 795 reservas al dictamen sólo fueron el pretexto para avivar el enfrentamiento, acusaciones y denostaciones entre los partidos políticos, en el pleno de la Cámara de Diputados que derivó en acusaciones mutuas de corrupción y retos para pedir licencia y atender investigaciones.

Aunque desde el inicio de la sesión de este jueves los legisladores aprovecharon para verter acusaciones, fue cuando Manuel Alejandro Robles, diputado de Morena se refirió al coordinador del Partido Acción Nacional, Jorge Romero como despojo humano que robó recursos de la Reconstrucción por el sismo del 2017,

“Los tres cochinitos se apoderaron de los recursos de la reconstrucción, los sacaron de este país, y con las migajas compraron tablets y productos electrodomésticos para la compra de votos en el 2018, ¿Y qué creen? Perdieron y por cierto hoy los coordina y en la Ciudad de México se dice, Jorge Romero (ratero Jorge Romero) regresa del dinero”, expresó en tribuna.

Tocaba el turno para presentar reserva a la diputada Berenice Juárez Navarrete, quien lo cambió con Elias Lixa, quien llamó a Robles Gómez como recoge cheques y migajero de su exjefe, el prófugo Mauricio Toledo.

Oposición y morenistas chocan en la Cámara baja

FOTO: Especial

“Si lo que les preocupa es la corrupción, mejor pregúntele a la UIF cómo va la investigación que ha hecho a través de medios de comunicación poblanos. Y pregúntele a su coordinador si no existe algún impedimento que lo mantenga en la campaña que sigue haciendo a través de esta Cámara de Diputados”, comentó.

Y arremetió contra Manuel Gómez al calificarlo de poca inteligencia y “personero de la desvergüenza”.

“Ubíquese, diputado, ubíquese, porque si no la realidad lo va a alcanzar y créame, no va a ser agradable como desagradable es verse en el espejo todos los días, miseria”, le dijo Elías Lixa.

Tras ser aludido por Lixa Abimerhi, desde su curul, el coordinador parlamentario del grupo mayoritario en San Lázaro, Ignacio Mier reviró y lanzó un reto al ausente coordinador panista Jorge Romero, para que también pidiera licencia.

“Yo le hago muy nítido un reto, que pasando la discusión Ley de Ingresos pidamos licencia su coordinador y yo, que nos sometamos los dos a una investigación, no solo de la UIF, de nuestro patrimonio, una revisión puntual de nuestra actuación como funcionarios públicos”, desafió, entre aplausos de sus correligionarios.

Ignacio Mier exigió a Jorge Romero que pidiera licencia dadas sus aspiraciones políticas

FOTO: Especial

Elias Lixa respondió al morenista, y frontalmente ante las acusaciones y lo retó a que de inmediato ambos solicitaran licencia para dirimir las diferencias lejos en otro escenario lejos de la Cámara baja.

“Quien ha hecho el señalamiento fui yo y yo me hago responsable de mis palabras, pero asumamos el reto, porque va doble contra sencillo: pidamos licencia el día de hoy ambos y dejemos que transcurran las investigaciones sin candidaturas posteriores para no tener fuero en el transcurso de las investigaciones, porque la licencia no exime el fuero para que nos enfrentemos ambos, el 1 de septiembre, a las autoridades que así lo dispongan”, dijo.

Quien también se subió al ring, fue el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, quien también lanzó el reto, pero su propuesta fue ignorada. Finalmente, el vicecoordinador del PT. Reginaldo Sandoval, quien llamó a serenarse y entrar al debate del tema de la Ley de Ingresos, y que los retos los arreglen después en el Ministerio Público o donde quieran pero “no distraigan la atención del pueblo de México”.

