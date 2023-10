AMLO: la sucesión presidencial se llevará a cabo sin levantamientos armados, “la gente ve como suyo este gobierno"

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se presente un conflicto armado previo a la elección del 2024 como sucedió con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la conferencia de prensa matutina, dijo que ahora son diferentes las condiciones sociales e incluso se está trabajando con Programas de Bienestar en las comunidades zapatistas en Chiapas.

Recordó que se entrevistó en varias ocasiones con el entonces subcomandante Marcos, ahora subcomandante Galeano, al tiempo que recordó que el EZLN no se sumó a la transformación del país e incluso llamó a votar en contra de su movimiento.

“Se está trabajando en las comunidades en Chiapas y muchos, muchos, muchos, que simpatizaban y que siguen simpatizando con el movimiento zapatista están trabajando en las organizaciones que promueven los programas de bienestar, pero no hay ruptura, no hay ninguna comunidad zapatista en donde no se pueda trabajar, es muy buena la relación con la gente y la respeto, por eso no veo que se vaya a presentar ningún levantamiento armado ni cosas por el estilo”, recalcó.

López Obrador manifestó que a diferencia de lo que sucedía durante el periodo neoliberal, ahora su gobierno cuenta con el respaldo del pueblo incluso en las comunidades más apartadas.

“La gente ve como suyo este gobierno, porque es el único gobierno en muchos años que los ha atendido, que los ha volteado a ver, hasta en el pueblo más apartado, donde ahora hay conflicto en los límites de Chiapas con Guatemala, ahí en el Porvenir, también en la Lacandona, en lo más apartado hay respeto el gobierno, hacia nosotros porque les están llegando apoyos, aunque sea una pequeña porción del presupuesto, hablando de cómo se distribuye el dinero del pueblo, les llega, lo que nunca había sucedido, nunca, eso hace distinto todo, completamente distinto”, afirmó.

Indicó que en Chiapas están participando en el programa Sembrando Vida 80 mil sembradores que cultivan 200 mil hectáreas, “hechos, no palabras. Chiapas fue el estado que redujo más la pobreza en los últimos cinco o seis años, el estado que redujo más la pobreza, es distinto completamente de lo que está pasando ahora”.

El presidente relató que acompañó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato a la presidencia, en entrevistas con el subcomandante Marcos.

“Yo me entrevisté como tres o cuatro veces con Marcos, platicamos, dos, tres veces, y recuerdo una muy bien, esa que tú mencionas, acompañé al ingeniero Cárdenas, se había dado el levantamiento, tenía muy poco, el ingeniero Cárdenas estaba en campaña por la presidencia y esto fue en el 1994.

"Y lo acompañé, y después fue cuando pasó la elección, que ya estaba Zedillo de presidente y ya se había logrado una especie de tregua que se iba a romper porque no habían acuerdos y se iba A volver a la confrontación, me tocó acompañar de nuevo al ingeniero Cárdenas y hablamos con Marcos para darles nuestro punto de vista, convencerlo de qué no era conveniente el enfrentamiento, que significaría mucha pérdida de vidas humanas”, contó.

Aseguró que respeta mucho lo que hicieron, aunque no comparte el que no hayan participado en el proceso de transformación por la vía pacífica y que incluso hayan llamado a no votar por ellos.

Descarta problemas si una mujer asume el mando de las Fuerzas Armadas en 2024

El presidente aseguró que si una mujer llega a la Presidencia de México en 2024 no tendrá ningún problema para asumir el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pues dijo que “son muy leales”; incluso resaltó que traerá más respaldo de votos de los 30 millones que él logró en 2018.

En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre si el Ejército está preparado para obedecer el gobierno de una mujer, el tabasqueño contestó que no habrá ningún problema.

“Todo bien, no habría ningún problema. Las mujeres son muy responsables, trabajadoras, honestas, decididas. Yo he puesto el ejemplo de que cuando me ayudan mujeres en las labores que me corresponden, cuando fui jefe de gobierno, ahora que tengo la encomienda de presidente de la República, las mujeres me han ayudado muchísimo, muchísimo, son extraordinarias servidoras públicas.

“Yo creo que va a ser mejor que ahora. Así. Incluso, quien va a ganar va a tener más votos que yo, que los que yo obtuve, así como lo están escuchando”, dijo.

López Obrador resaltó que las Fuerzas Armadas (el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina) “son muy leales, muy institucionales, profesionales, respetuosos de la autoridad civil”.

Destacó que a su gobierno le han ayudado mucho para lograr la construcción de todas las obras de infraestructura, como el Tren Maya y los Bancos del Bienestar.

“Muchísimo, mucho, mucho, mucho. La verdad, no hubiésemos avanzado como lo estamos haciendo sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Me han ayudado mucho la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa”, resaltó.

Lamenta asesinato de Bruno Placido: ya se investiga

El presidente también lamentó el asesinato de Bruno Plácido Valero, dirigente y fundador del grupo de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

En la conferencia de prensa matutina, dijo que ya se está investigando este caso. Indicó que la aparición de las autodefensas generó rivalidades en Guerrero y en Michoacán, en donde también fue asesinado otro líder de las autodefensas, Hipólito Mora.

A pregunta expresa, López Obrador señaló que en el caso de este lamentable asesinato de Guerrero, ya se está haciendo la investigación. Afirmó que fue un error la creación de estos grupos para defenderse cuando el Estado es el que debe brindar la seguridad a la población.

“Yo creo que fue un error en su momento lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado, el Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron fue un gato muy irresponsable desde Michoacán y en Guerrero”, dijo.

“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán lo que pasa que prolifero y luego ya se empezaron a formar grupos y se descontroló porque ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraron en estas policías o grupos de autodefensa. Entonces estuvo mal desde el principio”, aseguró.

López Obrador dijo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue un crítico de la creación de las autodefensas.

“Es querer incumplir con una responsabilidad del Estado el que la gente se tenga que armar y se tenga que organizar para defenderse, eso no se debe de permitir. Lamentablemente pues suceden estas cosas porque pues se fueron generando rivalidades en el tiempo desde Michoacán, enfatizó

