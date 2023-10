VIDEO | Con clavos en las sillas intentan agredir a estudiantes universitarios en Morelos

En lo que aparentemente se trataría de una reacción tras sufrir bullying por parte de sus compañeros, un joven habría puesto clavos en las sillas de otros alumnos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Mediante un video compartido en su cuenta de Facebook, un estudiante denunció que uno de sus compañeros, en respuesta por recibir supuestamente burlas de otros alumnos, habría colocado clavos de grandes dimensiones en las sillas con el objetivo de hacerles daño.

El alumno denunció a su compañero, quien alteró los asientos. Foto: Captura de pantalla

“Amigos, vengo llegando al salón y me encuentro con esto: son clavos en los asientos, asiento de Mafer, de Xime y el de Erick. Por poco me siento porque aquí cuando llego me acuesto”, denunció el alumno.

Según el testimonio de otros jóvenes, ya habrían recibido algunas amenazas en el pasado, sin embargo, su compañero no había tomado ninguna acción específica, hasta este último momento, que ocurrió el pasado 12 de octubre.

Autoridades educativas toman medidas

De acuerdo con declaraciones hechas a diversos medios locales, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza, señaló que ya tienen detectado al estudiante responsable de colocar clavos en los asientos de sus compañeros.

“Estamos nosotros atentos a cualquier conducta reprobable dentro del campus universitario para tomar acciones desde la Unidad de Género que está atendiendo todos los casos que se están presentando.

“Lo que pasó en la Facultad de Nutrición ya se está atendiendo, ya se está hablando con los padres, también se tendrá reunión con el padre del chico que está demostrando conductas reprobables”, apuntó el decano.

De acuerdo con Urquiza, el alumno responsable podría ser expulsado de la institución debido a esta acción, al tiempo que negó que sus acciones hayan sido encubiertas por otros trabajadores de la Facultad de Nutrición.

