VIDEO: joven se burló de su compañera con cáncer y su padre la rapó como castigo

Educar hijos empáticos no es tarea fácil, en ocasiones los niños pueden ser crueles con los demás, pero es tarea de los padres corregir esas actitudes y formar personas de bien, algunos adultos toman medidas drásticas para disciplinarlos, recientemente se hizo viral un video en el que se ve a una joven siendo rapada para su progenitor por haberse burlado de una compañera con cáncer.

La grabación fue difundida en varias plataformas, sin embargo, en medio Vanguardia, de España, informó que los hechos ocurrieron hace algunos años, pero fue en días recientes cuando se viralizó de nuevo, abriendo una importante discusión en redes sociales sobre si la forma de reprender a la hija fue la correcta, cosa que la mayoría de los internautas aplaudió.

Padre rapa a su hija por burlarse de su compañera con cáncer

La grabación es breve, el supuesto mensaje que el padre intentó dar a su hija es contundente: no burlarse de las personas, mucho menos por una enfermedad. En el video se ve al hombre pasar la máquina por la cabeza de la joven, quien llora y le dice que ya no quiere, recibiendo la respuesta: “ya no se puede”.

“Un padre ejemplar! Esta chica le hizo BULLYING a una mujer con cáncer y su padre la rapó cómo castigo”, dice la publicación compartida por la cuenta de X (Antes Twitter) de Momentos Virales, la cual hasta el momento ha tenido 1.5 millones de reproducciones y una gran interacción, en la que se incluye 33.4 mil “me gusta” y ha sido compartida 4,798 veces.

Las quimioterapias tiran el cabello, por lo que los pacientes con cáncer deben raparse. Foto: Pexels.

Aunque muchos internautas aplaudieron la acción diciendo que era un “padre ejemplar”, que con eso aprendería la lección, “Buen Trabajo. Los niños necesitan tener una lección”. Pero hubo una contraparte, la que criticó el acto del hombre, “Eso no es castigo, Eso es Abuso por parte del padre los que es denunciable y más subiendolo a las redes. Hay otras formas de corregir”.

Otros videos virales de padres castigando a sus hijos

En redes sociales han circulado varios videos en los que se ve a los padres dar “castigos ejemplares a sus hijos”, algunas veces es por burlarse de personas en situaciones menos favorables, en otras por no querer estudiar, como uno difundido recientemente en el que se ve a una niña vendiendo mazapanes, pues al ya no querer continuar con la escuela su papá le dio esa lección.

