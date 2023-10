El asesinato de Wilman Monje estaría relacionado con una disputa entre el crimen organizado, especulan autoridades

El exalcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales, fue asesinado a balazos cuando dejaba a su hijo en el Colegio México, en la zona norte del estado de Veracruz, por lo que fue activado el operativo Código Rojo.

El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, reveló que este crimen podría estar relacionado con la disputa por la plaza entre grupos delictivos en la zona norte de la entidad, lo que ha provocado hechos violentos desde diciembre de 2022.

Aquí asesinaron al exalcalde

El crimen organizado pudo haber estado involucrado

Esto ocurrió la mañana de este 11 de octubre en la zona centro de Gutiérrez Zamora, el exedil de Movimiento Ciudadano (MC), donde fue sorprendido por sujetos armados sobre la avenida Manuel Ávila Camacho.

“No hay que hacer vínculos con ningún tipo de personas que no puedan tener un origen lícito, siempre lo hemos advertido y lo seguiremos advirtiendo. Lamentablemente en esa región, no puedo decir particularmente que con esta persona, pero pues hoy en Tecolutla, también hay indicios en las autoridades municipales de Tecolutla de estar vinculadas con temas que no son tan claros", expresó Cisneros Burgos, quien busca ser coordinador de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Se preveía que el alcalde participara en los comicios de nueva cuenta. FOTO: Facebook: Wilman Monje Morales

Dos hombres asesinaron al exedil, los paramédicos no pudieron salvarlo

De acuerdo con los primeros reportes, el político fue emboscado por al menos dos sujetos que lo atacaron a sangre fría cuando aparentemente dejaba a su hijo en la escuela. Wilman Monje quedó ensangrentado sobre la calle, donde arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, sólo pudieron constatar que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de diversas corporaciones policiacas en espera del personal de la Fiscalía Regional para el levantamiento del cuerpo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, confirmó que se desplegó un fuerte operativo en la zona norte de la entidad para dar con los responsables de este crimen.

El exedil era un amante de los caballos, solía participar en eventos relacionados con estos animales. FOTO: Facebook Wilman Monje Morales

El exedil podría haber buscado ir de nueva cuenta a las elecciones

Añadió que sería la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, quien informe sobre las investigaciones y de a conocer el móvil de este asesinato.

Wilman Monje fue alcalde de Gutiérrez Zamora por Movimiento Ciudadano, en el periodo de 2018 al 2021. Se habla de que más adelante buscaría ser nuevamente presidente municipal.

Exigen justicia en la el Congreso

El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, José Manuel del Río Virgen, condenó el hecho y exigió justicia por este caso.

“Me entero del asesinato de Wilman Monje, exalcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz, por Movimiento Ciudadano. Se trata del quinto crimen contra políticos en cinco años en ese municipio del norte de Veracruz, de apenas 25 mil habitantes. Todos los que formamos parte de MC exigimos una investigación profunda y la ubicación de los responsables. Descanse en paz Wilman Monje”, publicó en sus redes sociales.

También el coordinado estatal de MC, Sergio Gil Rullán, repudió el asesinato de su amigo y exigió a las autoridades de Veracruz que lleven a cabo las investigaciones y esclarezcan este crimen.

El Congreso local solicitó que haya un castigo para los agresores. FOTO: Gob. Veracruz.

Califican de brutal y cobarde la agresión

Otro día de luto e indignación por el cobarde y brutal asesinato contra un hombre valiente, nuestro buen amigo Wilman Monje, ex alcalde de Gutierrez Zamora. Le exigimos al gobierno estatal y a la Fiscalía del estado que ocurra como siempre, que quedan en el abandono las carpetas de investigación y nunca se encuentra a los culpables. Este arrebato, este crimen artero no debe quedar impune; ya nos han quedado mal antes, Veracruz sigue viviendo épocas sangrientas, demuestren que si pueden velar por nuestra seguridad, si no, renuncien”, es su mensaje en Facebook.

El asesinato ocurrió mientras el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, encabezaban un evento para conmemorar el Bicentenario del Heroico Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos, municipio de Perote.

El gobierno de Cuitláhuac García ya investiga el delito. FOTO: Gob. Veracruz.

La última publicación del exedil fue un agradecimiento

La última publicación del político en su cuenta de Facebook fue una fotografía en la que agradeció a las personas que lo acompañaron a una recorrido a bordo de caballos en la entidad.

"Fue un honor cabalgar con amigos y amigas de diferentes comunidades. Saludos y muchas bendiciones".

