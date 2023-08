VIDEO: asesinan a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador

El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 9 de agosto, cuando salía de un mitín y se encontraba a bordo de su camioneta. Los hechos ocurrieron afuera del coliseo del colegio Anderson, de Quito. El ataque fue perpetrado por sicarios que atentaron contra el candidato del movimiento Construye lista 25. El también periodista fue trasladado con urgencia a un centro de salud y minutos más tarde fuentes cercanas al político confirmaron su fallecimiento.

Un funcionario ecuatoriano, que pidió no ser identificado por no estar autorizado para dar declaraciones, confirmó el ataque y el fallecimiento del político de 59 años. No dio detalles del motivo del atentado. Producto del atentado quedaron varios heridos, aunque no se conoce un número preciso. Las primeras versiones señalan que tres personas descargaron ráfagas de metralla que impactaron al postulante y otras personas.

El tío de Fernando Villavicencio confirmó la muerte del candidato a la presidencia y señaló que "hay más 50 indicios balísticos". Por su parte, Carlos Figueroa, amigo personal de Villavicencio, aseguró en un video difundido en redes sociales que el candidato murió tras ser alcanzado por los disparos, pese a que había sido trasladado a la Clínica de la Mujer, un centro médico cercano al sitio del tiroteo.

"Es un dolor indescriptible para la familia", dijo Galo Valencia, tío del candidato.

Fue llevado a un hospital, pero murió momentos después. Foto: AP.

¿Quién era Fernando Villavicencio?

El aspirante por el partido Movimiento Construye Ecuador, era una de las voces críticas más fuertes en contra de la corrupción, especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Presentó denuncias personales ante la justicia contra muchos de sus más altos integrantes. Estaba casado con Verónica Sarauz y deja cinco hijos.

Villavicencio era uno de los ocho candidatos de la primera vuelta de las presidenciales que se celebran anticipadamente el 20 de agosto en Ecuador, país que sufre un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico.

Reacciones al asesinato del candidato presidencial

Jan Topic, también candidato a la presidencia de Ecuador, lamentó el crimen y mediante un mensaje compartido en sus redes sociales envió sus condolencias al a familia de Villavicencio: "Como ecuatoriano lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame a sus familiares y solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy mas que nunca se reitera la necesidad de actuar con mano dura contra la criminalidad. Que Dios lo tenga en su gloria", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso dijo en su cuenta de Twitter que está “Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”.

Pronunciamiento de Guillermo Lasso. Foto: captura de pantalla, Twitter.

Agregó que el Gabinete de Seguridad se reunirá en Carondelet. “He pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint; a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y a las demás autoridades, de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país”.

“El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”, dijo Lasso.

En esta misma jornada, la candidata presidencial Luisa Gonzalez suspendió su acto de campaña al norte de Quito y condenó el atentado que acabó con la vida del candidato Fernando Villavicencio, aseguró que más allá de una bandera política, "las diferencias se resuelven en las urnas, no con violencia" y agregó que se solidariza con su familia, pues cuando "tocan a uno, tocan a todos".

Con información de AP, AFP, El Tiempo y redes sociales

