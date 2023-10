Asesinan al exalcalde de Gutiérrez Zamora cuando dejaba a sus hijos en la escuela

La mañana de este miércoles fue asesinado Wilman Monje Morales, exalcalde de Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz. De acuerdo con primeros reportes, sujetos armados atacaron al exfuncionario municipal alrededor de las 8:00 horas, cuando acababa de dejar a su hijo en la escuela, el Colegio México, ubicado frente a la avenida Manuel Ávila Camacho. El titular de la Secretaría Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, confirmó la noticia e informó que tras el homicidio a sangre fría se activó el Código Rojo.

En una breve entrevista con medios locales, apuntó que la Fiscalía General del Estado será la encargada de informar los pormenores y el móvil del homicidio por el que hasta el momento no hay personas detenidas. Abanderado por Movimiento Ciudadano (MC, Monje Morales quedó frente al ayuntamiento de Gutiérrez Zamora desde 2018 hasta 2021 y durante su administración también fue asesinado su secretario particular, Alberto Cancino Álvarez, cuando un grupo armado entró a su domicilio y lo atacó a balazos.

Tras enterarse, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, condenó el asesinato y lamentó los ataques en contra de políticos en Veracruz. A nombre del partido naranja, el también activista exigió una investigación para dar con los agresores.

En tanto, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gil Rullán, se pronunció sobre el "cobarde y brutal" asesinato del político de 65 años. En redes sociales, exigió a las autoridades veracruzanas esclarecer los hechos, pues el crimen "no debe quedar impune". En su publicación, aprovechó para reprochar el actuar de la Fiscalía del Estado, a la que acusó de abandonar las carpetas de investigación.

"Otro día de luto e indignación por el cobarde y brutal asesinato contra un hombre valiente, nuestro buen amigo Wilman Monje, ex alcalde de Gutiérrez Zamora. Le exigimos al Gobierno Estatal y a la Fiscalía del Estado que ocurra como siempre, que quedan en el abandono las carpetas de investigación y nunca se encuentra a los culpables. Este arrebato, este crimen artero no debe quedar impune; ya nos han quedado mal antes, Veracruz sigue viviendo épocas sangrientas, demuestren que si pueden velar por nuestra seguridad, si no, renuncien", escribió en su cuenta de X.