Martí Batres entrega 64 escrituras a familias de colonias de Álvaro Obregón

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de 64 escrituras a familias de las colonias 8 de Agosto y San Pedro de los Pinos, en la Alcaldía Álvaro Obregón, que tras 40 años de lucha hoy cuentan con certeza jurídica sobre su patrimonio, donde podrán vivir tranquilamente, con la seguridad de que no serán desplazados de sus hogares y tendrán la posibilidad de heredarlos a sus hijos.

"Esto tiene una fuerza enorme, esto es seguridad, seguridad jurídica, tranquilidad. Cuando una familia humilde recibe sus escrituras descansa el alma y ya saben que puede dejarle algo a los hijos, a las nuevas generaciones, por eso esto es tan importante" expresó.

Resaltó que esta entrega se suma a las más de mil 300 escrituras que se han otorgado este año y añadió que próximamente se entregarán, al menos, mil 800 más.

Gracias al trabajo de los notarios que avalaron las escrituras de estos 64 hogares, las familias ahora tienen estabilidad

El apoyo del Gobierno de la CDMX para garantizar la vivienda

Destacó que el Gobierno de la Ciudad de México trabaja en favor de los sectores más vulnerables de la población, porque son quienes corren mayor riesgo de ser expulsados de la capital y, por ello, se promueven programas como las becas para niñas y niños, los comedores comunitarios y las pensiones, que han contribuido a disminuir los índices de pobreza y aumentar los ingresos de las familias en la ciudad.

”¿Para qué estamos en el gobierno? Estamos en el gobierno para ayudarle a la gente, especialmente a la gente más humilde, que es a la que históricamente menos voltean a ver los gobernantes"

El consejero Jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, explicó que las viviendas ubicadas en estos asentamientos se incendiaron en 1997. Desde entonces, vecinas y vecinos iniciaron los trámites para la regularización del predio y hoy finalmente se ve reflejado su esfuerzo con la entrega de escrituras.

"La Dirección General de Regularización Territorial, incorporó este asentamiento al Programa de Regularización para su diagnóstico en el año 2007 y se determinó la vía de regularización por expropiación, la cual fue autorizada por el Comité de Patrimonio Inmobiliario hace 12 años, es decir, en el año 2011. Doce años después estamos cumpliendo ese compromiso que estableció el Gobierno de la Ciudad y que hoy, por instrucciones del jefe de Gobierno y también por la presión de cada semana, estamos cumpliendo con ello. Felicidades a todos, a todas", dijo.

Durante su intervención, el representante regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, Luis Miguel Lona Hernández, informó que gracias al trabajo de los notarios que avalaron las escrituras de estos 64 hogares, las familias ahora tienen estabilidad, seguridad y plusvalía en su patrimonio.

"Aquellos que tienen algún comercio, algún negocio, también este título les va a poder apoyar para que puedan avalar ante alguna institución financiera y reactivar su patrimonio o su negocio; le dará también una plusvalía a ese esfuerzo, a ese patrimonio que han juntado con mucho trabajo. El INSUS está para atenderlos, para apoyarlos y para que se logren estos días, que tengan una certeza jurídica hoy en sus manos y les mejore su patrimonio", apuntó.

"30 años de lucha"

Por su parte, el vecino de la colonia San Pedro de los Pinos, Félix López, agradeció a las instancias de Gobierno involucradas en la regularización de los predios por su apoyo en la escrituración que representa un beneficio para sus familias.

“Queremos agradecer los aquí presentes, vecinos de la colonia San Pedro de los Pinos y 8 de agosto, el apoyo brindado para la escrituración de nuestros terrenos, tras haber dado seguimiento a este proyecto que inició la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. De igual manera, agradecer a las dependencias de gobierno que nos apoyaron para que se lograra llevar a cabo esto y beneficiar a nuestras familias", añadió.

Asimismo, la vecina de la colonia 8 de agosto, Sofía Badillo Flores, recordó el largo camino que tuvieron que recorrer para llegar a este momento de certeza jurídica que significa ser dueños de sus hogares y agradeció al jefe de Gobierno por continuar con este proyecto.

“Son casi 30 años de lucha, tocando puertas, sufrimos un siniestro y de este fuimos como un ave fénix y resurgimos, siempre unidos con la ilusión de lograr escriturar. Gobiernos pasaban y siempre volver a empezar, porque se vencían las peticiones y, a su vez, las respuestas que nos daban; puertas nos cerraban, puertas nos abrían, pero nunca perdimos la fe. Gracias jefe de Gobierno, Martí Batres, por dar continuidad a este trabajo que se realizó y seguir trabajando hombro a hombro con nosotros", expresó.

A la entrega asistieron el director general de Regularización Territorial de la Ciudad de México, Guillermo Cruces Portuguez; el Notario 174 de la Ciudad de México, Victor Rafael Aguilar Molina; y el Notario 222 de la Ciudad de México, Ponciano López Juárez.

Entregan 3 mil tarjetas para beneficiarios de “Mi Beca para Empezar”

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dio la bienvenida a 3 mil 825 alumnas y alumnos de educación básica de la Alcaldía Álvaro Obregón inscritos en escuelas públicas, quienes a partir de hoy serán beneficiarios de los programas educativos universales del Gobierno de la Ciudad de México.

“Estos seis programas sociales los van a disfrutar sus hijos en los próximos 12 años: tres años de preescolar, seis años de primaria, tres años de secundaria, son un apoyo para la garantía educativa. Todas estas becas son universales, o sea que no escogemos a quién sí le damos y a quién no, sino que basta con estar inscrito a la escuela para tener beca: está en la escuela, tiene beca; está inscrito, tiene beca. No puede haber en el salón de clases una línea divisoria entre los que sí tienen beca y los que no tienen beca, porque eso discrimina, estigmatiza, genera desigualdad", señaló.

En México se apoya a la población desde el inicio de la vida escolar y hasta la vejez

UNICEF reconoció el Programa "Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar"

Batres informó que las tarjetas que recibieron los padres y madres de familia ya cuentan con el depósito de septiembre y octubre, además del apoyo para útiles y uniformes.

Resaltó que el Programa "Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar" fue reconocido por UNICEF, por su contribución al Estado de Bienestar en la ciudad y recordó que es resultado de la visión del Gobierno que defiende a la educación como derecho y no como mercancía.

“Estas becas que existen ahora en la Ciudad de México y la beca de bachillerato que existe en todo el país, son resultados de una concepción de bienestar de la Cuarta Transformación. Es una batalla de concepciones diferentes, por un lado, los neoliberales que dicen que todo es mercancía y se debe cobrar por todo servicio y por otro lado nuestra visión social de la Cuarta Transformación donde decimos: La educación es un derecho y no es una mercancía y todos tienen que tener acceso a ella", indicó.

El jefe de Gobierno, recordó que en México se apoya a la población desde el inicio de la vida escolar y hasta la vejez con diversos programas impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Y todo esto que hacemos forma parte de una concepción más amplia, una concepción de bienestar de la cuna a la vejez, porque, fíjense, aquí en el Gobierno de la Ciudad damos beca a los menores de 15 años, son un millón 200 mil, pero el Gobierno de la República que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entrega la Pensión de Adultos Mayores a todos los que tienen más de 65 años, que son aquí en la ciudad un millón 260 mil, es una concepción de bienestar social de la Cuarta Transformación", expresó.

El financiamiento y los recursos del gobierno para los Programas del Bienestar

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, destacó que el objetivo de esta beca es transformar la vida de los niños y niñas, la ciudad y el país, a través de la educación. Brindarles recursos suficientes para mantener cubiertas sus necesidades, señaló, permite a los estudiantes alcanzar sus sueños.

"Las niñas y niños no nada más son estudiantes, tienen muchas necesidades, muchas aspiraciones y que como papás y mamás no solo es que estén en la escuela, necesitamos que estén seguros y necesitamos las condiciones mínimas para hacerlo. Tenemos la beca, tenemos los apoyos para las escuelas a través de las familias, tenemos la inversión en infraestructura más grande de la historia, tenemos el internet gratuito, tenemos los seguros que cubren a nuestras niñas y niños. Lo que quiero decir, que es un concepto integral, que atiende o que buscamos atender la mayoría de las necesidades de las niñas y niños con estos programas", apuntó.

Asimismo, comentó que gracias a la implementación de la austeridad en el uso de recursos del Gobierno es posible obtener el financiamiento para otorgar apoyos económicos a las familias.

“Si no hay recursos, nada más se quedan los discursos y eso, creo que todos coincidiremos que sirve de poco, pero por eso hay ahorros, por eso hay honestidad y a raíz de que se ha dado integridad en el gobierno hay recursos para que pueda haber dinero en las tarjetas", afirmó.

A la entrega de tarjetas asistieron también la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ofelia Angulo Guerrero; el subsecretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Uladimir Valdez Pereznuñez; y la directora general del Fideicomiso Bienestar Educativo, Alejandra Márquez Torre.

