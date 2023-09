Martí Batres llama a funcionarios de la CDMX a respetar el proceso interno de Morena

Ante la reciente aprobación de cuatro contendientes para representar a Morena en la encuesta que definirá al candidato del partido para la jefatura de Gobierno, el actual mandatario capitalino, Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado a los funcionarios a no meterse en el ejercicio democrático, con el fin de evitar entorpecer la dinámica.

“Es un proceso interno de Morena, el Gobierno de la Ciudad no se va a meter, no se puede meter. De hecho, ayer tuve reunión con el gabinete por la noche y le pedí a los compañeros que no se metan, los que son funcionarios que se dediquen a tareas de gobierno, particularmente quienes tienen a su cargo programas sociales, que no usen programas sociales para apoyar a nadie”, expuso.

Batres Guadarrama reveló que tuvo una reunión con el gabinete Foto: Especial

Pide a "corcholatas" capitalinos no asistir a eventos

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno reconoció que incluso a aquellos funcionarios que ya se habían presentado en algún evento de las llamadas “corcholatas” capitalinas les pidió evitar dichos encuentros y dedicarse a sus tareas en el gobierno para evitar malentendidos respecto al uso de programas sociales en beneficio de los contendientes.

“A los compañeros que han asistido a algunos de estos eventos les pedí que no vayan a ninguno de estos, les hice un llamado en ese sentido. El que está en el Gobierno como funcionario debe dedicarse a sus tareas en el Gobierno”, reiteró.

Respecto al caso de Mariana Boy, quien afirmó que no renunciaría a la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), indicó que las reglas internas permiten a los funcionarios mantener su cargo; sin embargo, mencionó que aún debe platicar con ella para conocer el rumbo de la dependencia.

No obstante, indicó que no dará su opinión sobre ninguno de los contendientes para que el proceso siga su rumbo, ya que advirtió que el Gobierno capitalino no puede ni debe meterse en el ejercicio democrático.

