Hugo López Gatell se destapa para la Jefatura de Gobierno en la CDMX

Hugo López Gatell anunció de manera formal y oficial su interés de buscar ser el abanderado de Morena a la Jefatura de Gobierno en 2024, y para ello dijo que se registró en el proceso interno para el cargo de Coordinador de los Comités para la Defensa de la Transformación de la Ciudad de México.

En un mensaje a medios, López Gatell informó que renunció al Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, para enfocarse de lleno en este proyecto capitalino.

Asimismo, en un mensaje a medios, dejó en claro que “a mi no me manda nadie a meterme en este proceso, yo lleve una propuesta a quienes encabezan el movimiento”.

Añadió que “me apunto para contribuir no para que me dan algo en beneficio propio o de algún público”.

“No van a haber bardas pintadas con mi rostro, mi caricatura o mi nombre, no van a haber anuncios espectaculares, no van a haber revistas donde salga yo en la portada y que hayan sido financiadas”, puntualizó.

Destacó que en “esencia es una campaña ciudadana, porque es una campaña abierta, incluyente, que está buscando la convergencia con la sociedad, la convergencia con el pueblo”.

Apuntó que no requiere ningún fuero, pues “lleva tres años asediado por un discurso de odio, y ni modo así me tocó vivir”; “yo no me siento perseguido, mi consciencia está segura”.

Busca continuar con el proyecto de AMLO

López Gatell señaló que busca continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, poniendo énfasis en “la humanidad, el bienestar y la inclusión indispensables para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México”.

“Ahora necesitamos continuar por el segundo, o tercero, cuarto, quinto o infinito de la transformación en donde sea un proceso continuo de expansión de oportunidades, de capacidades y de una sociedad que viva para su gente, no para intereses de grupo, no para intereses puntuales, no desde luego para la corrupción o la destrucción del tejido social”, señaló.

Resaltó que busca “humanizar la Ciudad”, lo que significa reconocer realidades, la desigualdad, y la injusticia social para “reconocer que podemos y debemos construir con un gobierno que esté al servicio de la gente”.

Refirió que ser el responsable de conducir la pandemia por COVID-19 en México le permitió conocer e involucrarse “con todos los aspectos de la vida pública, la salud, el bienestar, la economía, la cultura, la educación, las fronteras, la geopolítica, entre otros”.

Finalmente apuntó que para conocer más sobre su proyecto lanzó el sitio web https://cdmx gatell.mx, donde hay una biografía, galería y otros aspectos a destacar.

