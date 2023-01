Una diputada de Jalisco sugiere que AMLO podría intervenir en el caso los jóvenes de la UdeG

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es un represor y sí podría intervenir en el caso de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Javier, José e Iván, quienes se encuentran encarcelados acusados del delito de despojo por defender un predio en la zona de Huentitán en Guadalajara, aseguró la legisladora local Mara Robles.

“Sí es viable (que intervenga), el Presidente podrá tener la opinión a favor o en contra de quien quieran, pero el Presidente de la República no es un represor. El Presidente ha sido sumamente tolerante con miles de manifestaciones que han incendiado, que han roto cristales y que han atacado a los granaderos y hasta ahora si en algo ha mostrado verticalidad, ha sido precisamente en su defensa de la libertad de expresión. Así que sí, yo me sumo al llamado al Presidente López Obrador, con todo el respeto que él sabe que le tengo y con toda la admiración por la lucha que ha dado durante muchos años, aún tengamos diferencias en algunos aspectos, a que intervenga políticamente porque en Jalisco hay presos políticos y él se comprometió a que en su gobierno no iba a haber presos políticos en ninguna parte del país”.

Rechaza Jucopo abordar caso de estudiantes

La diputada Mara Robles y coordinadora de la Fracción de Hagamos en el Congreso de Jalisco solicitó en la reunión de la Junta de Coordinación Política que se acordara un punto de acuerdo para abordar este lunes en la sesión extraordinaria del pleno, el tema del encarcelamiento de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en donde se solicitara su liberación inmediata.

“Esto no tiene nada que ver con la política; esto no tiene nada que ver con la política entre grupos, en concreto, lo que tenemos ahora son presos políticos por protestar. Se han traspasado todos los límites de la política. Efectivamente en el debate político aquí podemos confrontarnos, acordar, volver a tener desacuerdos, lo que quieran y puede haber mítines, manifestaciones, pero ¿qué encarcelen estudiantes?”.

Sin embargo, solamente se sumaron a esta propuesta de la fracción del partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Futuro, lo cual lamentó la legisladora y señala que se ha tomado una decisión represiva y autoritaria en esta decisión de dictar prisión preventiva oficiosa a estudiantes que no son delincuentes. “Es inconcebible que el pleno del congreso del Estado se niegue a discutir el asunto más importante que tenemos para hablar de justicia”.

Recordó que los senadores Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano se han opuesto a que se implemente la Prisión Preventiva Oficiosa y que fueron los principales luchadores para que se cumpla la Suprema Corte de Justicia se resolvió que aplicar la prisión preventiva oficiosa es ilegal.

Mara Robles asegura que desde el movimiento de 1968 en Tlatelolco no había un acto de esta magnitud en contra de estudiantes y es por eso que estudiantes de todo el país se han sumado a exigir la libertad de Javier, José e Iván.

“El día de hoy estudiantes de Durango, Chihuahua, Querétaro, Puebla, de todo el país están llegando a Guadalajara, esto va a generar un movimiento estudiantil nacional. Desde Tlatelolco no se había visto encarcelar estudiantes por una manifestación política; es increíble el nivel de sordera y que no se den cuenta que han cometido uno de los errores políticos más graves en la historia del país”.

Añadió que no es un asunto entre particulares desde que la ciudadanía instaló el campamento para defensa del espacio en donde se plantan árboles y se buscaba rescatar un parque público para la ciudadanía. Cuestionó si acciones como la toma de pozos petroleros que hizo el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, o la toma del Zócalo o cuando ingresaron los Barzonistas a la Cámara de Diputados.

“Cuando la gente se le va la luz toma una calle para llamar la atención de las autoridades. Ya no solamente tenemos crisis de inseguridad; ya no solamente tenemos crisis de desaparecidos, ahora en Jalisco tenemos presos políticos. Yo le hago un llamado respetuoso al gobernador del Estado de Jalisco: De verdad, de esta manera piensa traicionar la confianza de miles que votamos por él, que convocamos a votar por él. ¿Quiere ser recordado como un gobernador represor de estudiantes? Yo hago un llamado a la sensatez a que reconsidere y a que el Poder Judicial retome su dignidad y destituya a ese juez que aplicó una acción que aplicó una acción claramente inconstitucional”.

