PRI de Jalisco exige libertad de estudiantes de la Universidad de Guadalajara

La impartición de justicia debe de enfocarse en temas urgentes como las personas desaparecidas, homicidios y hacer justicia en casos como el del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval -caso en el que ya no hay ninguna persona detenida-, y no en la lucha ciudadana de jóvenes y vecinos por proteger el medio ambiente y hacer comunidad, señalaron autoridades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco.

En rueda de prensa, llamaron a que el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez se sume a la petición de justicia, libertad y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) destine un observador en el proceso que se les sigue a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Javier, Iván Ilich y José, quienes están en el centro de Puente Grande, luego de que se les dictó prisión preventiva oficiosa acusados del delito de Despojo.

Al igual que las autoridades universitarias han emprendido la defensa y apoyo de los jóvenes, desde el PRI ahora se suman a pedir que se revise el actuar del juez Felipe de Jesús Rivera quien impidió en la audiencia del pasado jueves, que la defensa de los estudiantes presentara su alegato de defensa dictando de forma directa la prisión preventiva oficiosa sin que se cumplan los supuestos que estipula la ley.

Priistas de Jalisco exigen justicia

Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco acompañada de los jóvenes de los grupos estatales y del municipio de Zapopan, al cual pertenece y es militante Iván Ilich, exigieron la libertad para los tres estudiantes en la audiencia que se llevará a cabo el próximo martes.

Además, señalaron la contrariedad de un gobierno estatal emanado de un partido que se jacta de ser ciudadano y que ahora reprima expresiones de lucha y defensa como la emprendida en el espacio de lo que hoy se conoce como Distrito Iconia y que en su momento fue nombrado como Parque Resistencia Huentitán en donde se hacían actividades de comuna, luego del incumplimiento de las empresas privadas con lo pactado con las autoridades municipales.

Por su parte, Omar Cisneros, hermano de Ilich adelantó que estarán recurriendo a otras instancias de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales ante el proceso que:

"No queremos que esto quede aquí, este movimiento que ha trabajado Ilich por años, esta lucha social que hemos hecho nosotros como familia, que hemos sido perseguidos políticos desde nuestros padres, nuestros tíos, en mi persona también cuando hemos sido partícipes de actividades sociales; no nos vamos a quedar callados esta vez, esta ocasión Alfaro está reprimiendo a unos jóvenes por participar en la cooperación de un Parque que no es de un grupo inmobiliario es de todos los jaliscienses".

Piden apoyo de colectivos y la ciudadanía

Pidió a los colectivos y organizaciones sociales que se sumen y apoyen la causa y que esta situación no quede impune y exigió que se dé la libertad de los jóvenes.

"No estamos molestos, estamos encabronados por todo esto que está haciendo el Gobierno del Estado en contra de estos jóvenes: ¡Basta! Y así con la valentía que tienen estos tres jóvenes actualmente que a todos ustedes les sirva de experiencia que no nos vamos a dejar. Hoy es Ilich, hoy es Armenta, hoy es Alexis, pero próximamente podemos ser nosotros y aún así, no los vamos a dejar abajo y aún así, no los vamos a dejar abajo, vamos con todo y apoyemos esta causa y agradecerles a todos ustedes el apoyo que le estan brindando a mi hermano".

Además de los jóvenes y autoridades de este instituto político también estuvieron presentes diputados locales de la Bancada del PRI quienes se sumaron a la petición de libertad y destacaron que durante las administraciones tricolores no se han tenido actos de represión como los que ahora se han presentado en el Estado bajo el mando de Alfaro Ramírez.

"¿A los ojos y a los juicios de quién se considera conducta ilícita defender un parque, el medio ambiente o a los intereses de quién? Por eso, lo decimos claro y contundente, la juventud de Jalisco se encuentra y se enfrenta ante un gobierno autoritario y opresor", dijo Hugo Contreras, coordinador de los priístas en la entidad.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, Hortensia Noroña, insistió en que la CEDHJ dé seguimiento al proceso a través de un observador para que se garanticen los derechos humanos de estos jóvenes y que aunque por su carácter de no poder intervenir en el proceso que ya es jurisdiccional tal y como les impide la ley para emitir recomendaciones en este caso, sí es su facultad el observar que el proceso se lleve conforme a derecho.

