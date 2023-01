"Es momento de acabar con el olvido": las 10 frases clave de la reunión AMLO - Biden en Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, sostuvieron una reunión bilateral este lunes 9 de enero poco antes de las 18:00 horas. El encuentro se llevó a cabo en el salón Embajadores de Palacio Nacional, desde donde el mandatario mexicano hizo un llamado para consolidar un acuerdo que termine con el abandono y el desdén que ha tenido América Latina, ya que, según sus propias palabras, hay condiciones inmejorables para iniciar una política de integración económica y social en el continente.

"Es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y El Caribe" sentenció López Obrador en la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De igual manera, el presidente de México enfatizó que su homólogo estadounidense tiene la "llave" para mejorar la relación de todos los países del continente americano; añadió, que se trata de una iniciativa polémica y compleja que tiene numerosas dificultades para llevarse a cabo.

Andrés Manuel López Obrador en su intervención. Foto: Cuartoscuro

En su mensaje, López Obrador comentó que "somos muchos los que no hemos dejado de soñar en una integración justa y fraterna de nuestro continente”. El mandatario aprovechó la ocasión para recordar al presidente de Estados Unidos Jonh F Kenenny, quien el 13 marzo de 1961 dio a conocer el plan conocido como "Alianza por el Progreso", el cual invirtió, por 10 años, cerca de 10 mil millones de dólares (actualmente serían 82 mil millones de dólares) en América Latina.

Al finalizar su intervención, el presidente mexicano expresó una cordial bienvenida a Joe Biden y dijo que confía en construir un futuro mejor: “Bienvenido a su casa, presidente Biden. Usted es nuestro amigo y el pueblo estadounidense lo es también, somos pueblos vecinos y también pueblos hermanos (...) Hoy día y en los próximos años espero seguir construyendo este futuro mejor", dijo López Obrador.

Joe Biden durante el encuentro bilateral. Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sentenció que se debe pensar en profundizar más en esta relación, no solamente con México, sino en con todo el hemisferio occidental y trabajar para combatir la plaga de “fentanilo que ha matado a 100 mil estadounidenses hasta ahora y cómo podemos abordar la migración irregular”. El mandatario recalcó que durante los últimos 15 años su país ha gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, el cual abarca todos los países de América.

“Así que hay mucho que podemos hacer, tenemos mucho de qué hablar y espero poder hacerlo porque tengo confianza en que lo podemos lograr, me siento confiando de que estamos en una coyuntura de cambio de verdad (...) El mes pasado celebrados 200 años de relaciones bilaterales con México y mirando nuestra historia compartida queda claro que si estamos más seguros trabajaremos mejor juntos. México es un socio de verdad y cuando trabajamos en conjunto con valores comunes y respeto mutuo no hay nada que no podamos hacer”, dijo Biden.

Estuvieron presentes una delegación de México y otra de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

En el encuentro estuvieron presentes Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía; Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos; Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte; Alfonso Romo Garza, consejero honorario de la Presidencia de la República; Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración; Laura Elena Carrillo Cubillas, directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La delegación de Estados Unidos estuvo integrada por Antony Blinken, secretario de Estado; Merrick Garland, Fiscal General de Estados Unidos; Gina Raimondo, secretaria de Comercio; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; Jacob Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional; Kenneth Salazar, Embajador de Estados Unidos en México; Elizabeth Sherwood-Randall, Asesora Presidencial para Seguridad Nacional; John Kerry, Asesor Especial Presidencial para el Clima; Brian Nichols, subsecretario del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Christopher Dodd, Asesor Especial Presidencial para las Américas; Juan Gonzalez, director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional (NSC); Maxwell Hamilton, Director para América del Norte del NSC; Katie Tobin, Asesora Presidencial Especial y Directora Senior para Asuntos Transfronterizos del NSC.

