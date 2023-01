AMLO afirma que Joe Biden elogió al AIFA: “Es un gran aeropuerto”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, contrario a lo que esperaban sus opositores, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) después de aterrizar y dar un recorrido por sus instalaciones el pasado domingo, en el marco de su visita a México.

En la Mañanera de este lunes en Palacio Nacional, previo a la reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos en el mismo recinto, el mandatario mexicano detalló los temas que habló con su par estadounidense al viajar en el auto conocido como “la bestia”, principalmente de migración, la integración de América, pero también del AIFA.

Resaltó que Biden “estuvo muy contento” durante el recorrido del AIFA, desde Zumpango hasta Polanco, y hasta le mostró el funcionamiento de la Bestia.

“Los del Servicio Secreto, que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el Aeropuerto. Y yo les invito a que vayan, a todos los mexicanos. La expresión del presidente Biden: ‘es un gran aeropuerto’, me dice.

Sí, porque los del Servicio Secreto dieron todo el recorrido y completamente alumbrado, le dije mire: ‘el aeropuerto de la ciudad de México son 600 hectáreas, este son 2 mil 600 hectáreas de instalaciones y está la Base Aérea y está el Aeropuerto, es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, de los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto’”, contó AMLO.

El elogio de Biden sobre el AIFA

López Obrador destacó que no había visitado de noche el AIFA, y que al recibir a esa hora a su par estadounidense “me lo hizo ver él, ‘que importante obra’”. También, expuso que Biden le confió que no entendía por qué la polémica de aterrizar en ese aeropuerto.

“Me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el Aeropuerto Felipe Ángeles que no entendía bien el por qué, que al final dijo ‘lo que diga el presidente de México’, pero que no entendía bien.

Entonces, como ya le expliqué que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo, y que con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos, me dijo, ‘ahora ya entiendo’.

AMLO contó que Biden quedó impresionado con el AIFA. Foto: Presidencia

“Y además, como están enojados, aunque esto es un asunto de forma no de fondo, él sabe bien que la forma es fondo, ya dimensionó, le decía, ‘es que no baja su avión aquí van a a hacer una campaña, van a decir que no hay seguridad en el nuevo aeropuerto, que no pudo viajar, aterrizar su avión’. Platicamos un poco de eso, pero muy bien, muy bien y vamos a esperar el resultado”, narró.

De acuerdo a López Obrador, Biden “estuvo todo el tiempo contento” durante el viaje del AIFA a su hotel en Polanco, y se enfocaron en adelantar temas de la bilateral como migración, integración económica de América del Norte y pensar en la integración de toda América.

“Él está muy contento de visitar México y fue muy agradable todo el recorrido, hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial, él mismo me ponía los botones, lo que hace esa silla muy muelle”, expuso entre risas.

