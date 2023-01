AMLO confronta a Greg Abbott, gobernador de Texas: “¿Por qué su obsesión con el muro?”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, está “obsesionado” en que se construya el muro fronterizo con México, como lo han hecho los últimos presidentes de ese país, con excepción de Joe Biden, sin resolver el problema migratorio, acusó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera en Palacio Nacional.

“¿Cuántos migrantes hay en Texas?, para empezar Texas pertenecía a nuestro país, ora sí que como lo dice el corrido de Los Tigres del Norte: ‘yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó’, Texas era de México, pertenecía a Coahuila”, expresó.

La postura de López Obrador se dio al ser cuestionado sobre qué opina de la carta que mandó Abbott al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le dice que su visita del pasado domingo a El Paso es “dos años demasiado tarde” y le pide endurecer las medidas migratorias hacia ese país.

“Pues que no estoy de acuerdo y es lo mismo, es propaganda, para decirlo amablemente, con todo respeto, eso no es serio, es propaganda, nada más le voy a decir algo al gobernador, con todo respeto: en el tiempo que llegamos hemos descubierto y clausurado 10 túneles en la frontera, ¿por qué su obsesión en el muro?”, respondió López Obrador.

Para el mandatario mexicano, Abbott crítica sin entender el problema de la migración, pues la gente emigra por necesidad. “A lo mejor el señor (Abbott) es cristiano y si ha leído la Biblia debe saber que se le tiene que tener respeto al forastero y que hay que tratar con afecto al migrante, y que hay que practicar el amor al prójimo. Y si es cristiano también debe saber de que no hay que mentir, hay que hablar con la verdad, no utilizar estos asuntos que se dan por cuestiones de carácter social, económicos, con fines políticos, con fines electorales, y que ayudemos todos a resolver este problema, que no es nada más estar con balandronadas y denunciando sin entender las causas, sin buscar la solución de los problemas”, contestó.

También reprochó al texano acciones inhumanas contra los migrantes. “Y que no sigan con actos, la verdad, inhumanos de estar mandando migrantes a Nueva York, a Washington, en tiempos de heladas, que eso no se hace, y que si quieren hacer política que la hagan de otra manera, de otra forma con ética, la política es un imperativo ético, eso es lo que le puedo decir con todo respeto, pero sí él tiene esa actitud en Texas”, resaltó.

Al ser cuestionado si considera que Biden podrá impulsar una reforma migratoria necesaria para miles de migrantes en ese país, López Obrador dijo que tiene confianza. “Se va a llegar a concretar porque es que los mexicanos que están en Texas, que están en California son muchos”, contestó.

AMLO mostrará Palacio Nacional a Biden

Previo a su encuentro bilateral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostrará espacios históricos y obras de Palacio Nacional, a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que habrá un recorrido por todo el recinto histórico, sede del Poder Ejecutivo Federal en México. ¿Le dará recorrido al presidente Biden?, ¿Por los murales de Palacio?, se le preguntó. Va a estar con nosotros por todo el Palacio, vamos a estar en el Patio de Honor, en el Patio Central, vamos estar en los salones, vamos a estar en el despacho", detalló.

López Obrador reveló que le mostrará “un retrato del presidente Juárez que le trajo de regalo el presidente Kennedy al presidente López Mateos, un retrato de la época, que es, bueno, se dice que es el único retrato que hay, o el primer retrato del presidente Juárez, de 1871, ya grande el presidente”.

De los temas que abordará con su homólogo estadounidense, López Obrador dijo que está el migratorio. “Ahí tengo en mi agenda y él trae la suya también, el presidente Biden”, afirmó.

