AMLO: no habrá extradición exprés de Ovidio Guzmán a Estados Unidos

No habrá vía rápida o fast track para extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán alias “El Ratón”, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenido ayer en Culiacán, Sinaloa, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matituna de este viernes en Palacio Nacional, acompañado de su gabinete de seguridad y del canciller de México, dijo que aunque Estados Unidos ya presentó desde 2019 la solicitud de extradición del capo, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, tienen que presentar antes las pruebas.

“Los jueces en México deciden no es nada más la solicitud sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite, y es un proceso. No hay, como lo mencionó Marcelo, fast track, no es: ‘a ver, ahí te lo enviamos’, eso lo hacían en la época de Zedillo, en otros tiempos; aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de derecho que se tiene que respetar”, dijo.

El hijo de Joaquín Guzmán Loera fue aprehendido hace dos años. FOTO: Archivo.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que se respetarán los plazos que marca la Ley de Extradición para que se presenten los elementos de prueba en contra del narcotraficanrte, con lo que podría ocurrir en cuatro o seis semanas.

“Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro o seis semanas a partir de ahora, por parte de los Estados Unidos que presentó la solicitud de extradición. ¿Quién determina si procede o no procede? Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores por cuanto a que sea apegado a las disipaciones legales vigentes y por su puesto el juez de la causa, que tiene un gran muy importante rol en esto, no es una decisión política, así se diseñó desde el inicio en la Ley de Extradición, no es una decisión sólo de la cancillería sino esencialmente del juez, ¿para qué? Para certificar, verificar que los derechos de esa persona se respeten, dado que es un ciudadano mexicano”, dijo.

Fue detenido durante la madrugada de ayer en Culiacán. FOTO: Especial.

Se preguntó también al presidente de la República bajo qué delitos se le detuvo a Ovidio; Adán Augusto López, secretario de Gobernación, contestó.

“Se le detuvo en flagrancia por varios delitos: posesión de armas de uso de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la FGR quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del fuero federal, los que ya le mencioné y otros.

“Adicionalmente, como mencionó la secretaria, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación, de las cuales no podemos no podemos nosotros compartir mayor información, tanto fuero federal como fuero común, pero se debe guardar la secrecía del proceso”, dijo.

