¿Suspenderá la Mañanera durante la visita de Joe Biden y Justin Trudeau a México?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este lunes 9 de enero sí se realizará la conferencia de prensa matutina ya que será hasta en la tarde que lleguen a México su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Indicó que se valorará si se efectúa la Mañanera el martes 10 de enero, cuando se lleve a cabo la X Cumbre de Líderes de América del Norte y el miércoles 11 de enero por el encuentro bilateral que sostendrá con el primer ministro canadiense. Dijo que este viernes se informará sobre las conferencias de prensa matutina de la próxima semana.

“Estamos valorando lo de las mañaneras, todavía no, no, creo que mañana vamos a ver si estamos el lunes porque la verdad es que las actividades comienzan hasta las 4:00 de la tarde, entonces podemos en la mañana reunirnos aquí en lunes, a lo mejor el martes no, y el miércoles, pero el lunes es probable, de todas formas lo vamos decidir mañana”, explicó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

El lunes 9 de enero llegarán a México los mandatarios de EU y Canadá. Foto: Archivo

De acuerdo al programa que dio a conocer Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, el lunes llegará Biden a las 13:00 horas y a las 14:30 horas, Trudeau.

Detalló que el mandatario estadounidense llegará a Palacio Nacional a las 16:00 horas para su encuentro bilateral con el presidente López Obrador.

SIGUE LEYENDO:

AMLO habla sobre las balaceras en Culiacán: "Hay un operativo que inició en la madrugada"

AMLO confirma la muerte de “El Neto”: “Fue una acción conjunta”

RMG