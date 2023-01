Michoacán: los grupos armados y las fuerzas de seguridad están coludidos, denuncia el PES

Morelia, Michoacán.- En Michoacán, el dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES), Eder de Jesús López García, denunció haber sido testigo de la "colusión" y "convivencia" entre un grupo de civiles armados y elementos de corporaciones de seguridad en la Tierra Caliente del estado.

En conferencia, el líder partidista, recordó los sucesos violentos ocurridos en los primeros días del 2023 en Michoacán, como fue el asesinato de cuatro personas durante la celebración de Año Nuevo, el lanzamiento de una granada en unas oficinas gubernamentales y el hallazgo de seis cadáveres en fosas clandestinas.

Como ejemplo de la inseguridad en la entidad, narró la experiencia que vivió el pasado 31 de diciembre cuando se trasladó a la región de la Tierra Caliente michoacana para festejar la llegada del año 2023.

Pidió que haya una respuesta de las autoridades. FOTO: Especial.

Sin detallar en qué municipio sucedieron los hechos, Eder López expuso que durante los dos días de su estancia en dicho punto de la geografía michoacana, fue testigo de que un grupo civil armado no identificado, convivía de cerca con las fuerzas de seguridad desplegadas en esa zona.

"Civiles armados convivían con policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional y Sedena. Pasaban civiles armados enfrente de ellos rondando las calles como si no pasará absolutamente nada, de día y de noche. Incluso había un retén combinado de policía municipal y metros adelante de civiles armados no identificados que me pararon, por cierto", compartió.

En ese contexto, consideró que para este año, la prioridad del gobierno de Michoacán debe ser la seguridad, para lo cual, requiere un replanteamiento o actualización de la estrategia que se ha aplicado y que ésta sea independiente a la de la federación.

