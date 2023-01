Joe Biden aterrizará en el AIFA el próximo 8 de enero, confirmó Marcelo Ebrard

En medio de toda la coyuntura por la detención de Ovidio Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden llegará el domingo 8 de enero por la tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que México recibirá "con los brazos abiertos" al mandatario estadounidense en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Cabe señalar que el departamento de comunicación de la Casa Blanca ha detallado que Biden estará en El Paso, Texas, y luego se dirigirá a México para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre migración y tráfico de drogas.

Además, el mandatario nortemaericano ha anunicado previamente nuevas medidas para intentar regularizar el flujo migratorio en Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, comunidad que busca solicitudes de asilo debido a las condiciones en las que viven. El próximo 9 de enero, Biden, junto a Justin Trudeau y AMLO, se reunirán en la capital mexicana para abordar la agenda trilateral.

Para los ciudadanos de las cuatro naciones anteriormente mencionadas, Biden reveló que habrá un nuevo mecanismo de solicitud de citas para presentar su petición. En paralelo, dijo que otra forma de ingresar legalmente a Estados Unidos es con un patrocinador, es decir, un familiar que sea ciudadano norteamericano.

En terminos generales, Biden insistió que la crisis humanitaria y migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos no se resolverá hasta que el Congreso federal de su país apruebe una reforma amplia a las leyes de inmigración, como la que él propuso hace casi dos años

¿Qué ha dicho AMLO?

Antes de que se diera a conocer que Biden aterrizara en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de los hechos y dijo que al lugar que nunca llegará el líder norteamericano es al extinto proyecto de Texcoco, encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto.

“No sabemos todavía, lo único que sé es que no va a poder llegar a Texcoco porque la gente ya no quiso que se hiciera esa tranza”, sentenció de manera irónica el titular del Ejecutivo desde su tribuna de Palacio Nacional. "No es un asunto de logística, sino de política", agregó.

El mandatario mexicano pidió a la Embajada reconsiderar su acto de aterrizar en el AIFA

Foto: Cuartoscuro

El Canciller Marcelo Ebrard confirmó que la Cumbre de Líderes de América del Norte se realizará entorno a seis pilares.

° Diversidad, equidad e inclusión

° Cambio climático y medio ambiente

° Competitividad

° Migración y desarrollo

° Salud

° Seguridad

SEGUIR LEYENDO

Recapturan a Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo", en Jesús María, Sinaloa

Ovidio Guzmán recapturado últimas noticias: narcobloqueos y balaceras en Culiacán, Sinaloa EN VIVO

VIDEO ATERRADOR | Ovidio Guzmán: un comando atacó un vuelo de Aeroméxico en Culiacán