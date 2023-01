Localizan con vida a Albina Guadalupe, la mujer que desapareció en el Hospital Balbuena

Albina Guadalupe León Vásquez de 54 años de edad había sido vista por última vez el pasado 23 de enero en la colonia Aeronáutica Militar, específicamente en el Hospital General Balbuena ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza y fue este martes por la mañana cuando se reportó su localización con vida en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) a través de sus redes sociales.

El hallazgo se dio mientras sus familiares realizaban un bloqueo en las instalaciones de la Fiscalía mexiquense donde exigían su aparición con vida. Y fue la Secretaría de Salud de la Ciudad de México quien el lunes confirmó que la señora Albina Guadalupe ingresó por el área de urgencias del Hospital General Balbuena, aproximadamente 11:00 horas.

Albina Guadalupe fue localizada con vida. | FOTO: Twitter Twitter @FiscaliaCDMX

Las primeras palabras de Albina Guadalupe tras una semana desaparecida

Luego de permanecer desaparecida durante siete días, la señora de 54 años de edad finalmente volvió a reencontrarse con sus familiares y durante su estancia en la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Albina Guadalupe dio sus primeras impresiones de lo que vivió cuando se le preguntó cómo estaba: "Bien, pero me siento mal, me duelen mis pies y todo".

Asimismo, cuando la reportera de Telediario le preguntó qué por qué se salió del hospital, la señora Albina agregó: "Es que no supe ya después porque como que se me perdía la memoria. Yo sentí que llegué a Texcoco y no a TAPO y de ahí se subieron como unos agentes y me agarró como un ataque de pánico".

Los familiares de Albina se manifestaron afuera del Hospital General Balbuena. | FOTO: Especial

Por otro lado, refirió que lo único que quiere en este momento es ver a su nieta, pues al momento de su desaparición iba con ella, quien se encuentra discapacitada y que por eso caminaba desesperadamente buscándola, pues de acuerdo con los primeros reportes, la señora caminó descalza durante varios días, esto luego de salir del hospital, lo que le ocasionó dolor en las piernas y pies.

Luego de su hallazgo, se realizarán una serie de trámites para que pueda regresar a casa, así como una valoración médica debido a los dolores que presentó y por las condiciones en las que estuvo viviendo durante siete días. Además de la investigación correspondiente para conocer los motivos que la llevaron a salirse del hospital, donde sería atendida tras haber llegado de Oaxaca.

¿Qué ocurrió el pasado 23 de enero?

De acuerdo con lo que dio a conocer la Secretaría de Salud, la mujer ingresó al Hospital General Balbuena a las 11:00 horas del lunes 23 de enero, como se trataba de un caso de lesiones y era un ingreso con diagnóstico de intoxicación por una sustancia desconocida, se ingresó a urgencias para estudio de caso, además de que se le dio aviso al Ministerio Público.

La Secretaría de Salud de la CDMX informó sobre lo que ocurrió el 23 de enero. | FOTO: Twitter @SSaludCdMx

Posteriormente se solicitó un perfil toxicológico en sangre y orina para descartar alguna etiología asociada a sustancias tóxicas, sin embargo, la señora Albina no permitió la toma de laboratorios, según lo relatado por la dependencia y en el comunicado señalaron que: "Incluso agredió al personal médico y no permitió que se le tomara de nueva cuenta los signos vitales".

En consecuencia, se pidió trasladar a la paciente al área de corta estancia y fue a las 15:00 horas aproximadamente cuando señalaron que Albina Guadalupe abandonó el hospital, momentos antes de que su familiar regresara de llevar a la menor que los acompañaba a la guardería del hospital. Fue así como el personal de enfermería solicitó el apoyo a vigilancia para localizarla dentro del nosocomio y notificó al familiar de la búsqueda, pero no la encontraron.

Albina Guadalupe habría salido por su propio pie del hospital. | FOTO: Especial

"Por estos hechos, se le informa al Jefe del área de urgencias del Hospital y al responsable del Ministerio Público de la Fiscalía Territorial en Venustiano Carranza, Coordinación Territorial en VC-3" concluye la tarjeta informativa emitida por la dependencia sobre la desaparición de la mujer en el Hospital General Balbuena. La señora Albina Guadalupe viajó desde Oaxaca a la CDMX para encontrarse con su hermano, pero al ver que ella se sentía mal, decidió llevarla al hospital en donde desapareció.

SIGUE LEYENDO:

Le roció gasolina a su exesposa e hijita y luego las quemó, fue condenado a 24 años de prisión

José Luis Soto fue a una entrevista de trabajo y no regresó: su familia cerró Reforma para exigir su aparición