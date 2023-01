José Luis Soto fue a una entrevista de trabajo y no regresó: su familia cerró Reforma para exigir su aparición

Las desapariciones de personas en México han causado el hartazgo, enojo y frustración de los familiares al vivir procesos sumamente lentos en las investigaciones, pues cada minuto cuenta cuando una persona no es localizada, ya que su vida puede estar en riesgo. En este contexto, habitantes de la alcaldía Iztapalapa se han visto conmocionados por la desaparición del joven José Luis Soto Sánchez de 23 años de edad.

José Luis desapareció de una forma poco común y que ha desconcertado a sus familiares y conocidos, pues se encontraba en la búsqueda de trabajo, lo cual sería la antesala de su no localización, ya que fue el pasado 09 de enero por la mañana cuando salió de su casa ubicada en la colonia Las Peñas de dicha demarcación para acudir a una entrevista de trabajo de una vacante que encontró en Facebook.

Desde entonces desconocen su paradero, por lo que sus familiares iniciaron una intensa búsqueda para localizarlo, la cual no ha rendido los frutos esperados. De acuerdo con su mamá, quien acudió a las oficinas de la empresa a la que acudiría, en el lugar, ubicado sobre la avenida Insurgentes Sur, no les quisieron dar información sobre si acudió o no a la entrevista de trabajo. Según lo referido, el joven no contaba con teléfono celular.

Ante estos hechos y a más de 15 días de su desaparición, sus familiares decidieron realizar un bloqueo este viernes sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la avenida Hidalgo, a oriente, en donde el objetivo era exigirle a las autoridades la pronta localización de José Luis Soto, quien únicamente salió de su casa en búsqueda de una oportunidad laboral. Algunas versiones refieren que la empresa que lo citó en realidad no existe.

José Luis trabajaba con su mamá afuera de una escuela de Iztapalapa vendiendo desayunos y al buscar una mejor oportunidad para llevar más ingresos a su hogar, encontró a través de la popular red social una vacante de almacenista, cuyo sueldo era de 2 mil pesos, por lo que decidió pedir una cita y acudir para obtener dicho empleo.

La fraudulenta entrevista de trabajo

La mamá del joven desaparecido, quien estuvo presente en el bloqueo que se realizó este viernes por la mañana, señaló en un enlace con Telediario que al lugar al que acudió su hijo se ubica exactamente en Insurgentes Sur 216, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con lo constatado en redes sociales, en el lugar se reclutan a personas con vacantes falsas y específicamente en un grupo de vecinos, un usuario de Facebook contó su experiencia.

"No quisiera que otras personas con la necesidad tengan este problema, estoy en búsqueda de empleo a lo que en la plataforma de LinkedIn me postule para una vacante de aux. administrativo para una empresa que se hace llamar corporativo CEDEEM, posteriormente me marcaron y enviaron información para una entrevista de trabajo, todo esto dándose lugar en Ciudad de México, CDMX. Alcaldía #Cuauhtémoc, 06700. Col. Roma Norte. Sobre Av. Insurgentes Sur 216. Referencia: A 2 calles de la Fuente de Cibeles. Entre el metrobús Insurgentes y metrobús Álvaro, frente a #metrobús Durango" se lee en la publicación.

"Al acudir al lugar noté que en sus instalaciones no hay ningún tipo de logo o información de la empresa, en su junta de inducción más allá de ser eso, es solo una platica motivacional. Para todo esto durante su 'junta' te piden que no saques para nada tu celular, se ponen muy especiales si ven que empiezas a interactuar con las demás personas que van a la inducción" agregó la persona que compartió su experiencia.

Quien envió la denuncia al grupo de Facebook "Hola Izcalli" señaló que al finalizar el proceso, les dicen que todos se quedaron para los puestos a los que iban asignados, luego les dan un formato con un código QR falso en donde les señalan que ahí encontrarán un video, en donde se les darán más instrucciones referentes a la semana de capacitación. En este punto, el usuario se percató de la estafa, ya que no encontró ninguna página de la supuesta empresa.

