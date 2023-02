Alejandra del Moral asegura que la alianza no busca dividir

La precandidata del PRI a la gubernatura mexiquense, Alejandra Del Moral Vela, admitió que enfrentarán la batalla política más importante y por eso lo harán en alianza y sin dividir, por lo que, reiteró, el llamado a defender el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La priista retomó los encuentros con militantes y simpatizantes, por lo que estuvo en Isidro Fabela, Jilotzingo y Xonacatlán, al norte del Estado de México.

En su mensaje, Del Moral Vela, recalcó que su proyecto es en alianza con los mexiquenses, porque no busca seguir dividiendo y no permitirán que sus adversarios lo hagan. Aseguró que por ello no hay “fifís ni chairos” para ellos.

“Eso es lo que este proyecto quiere, no más divisiones, no queremos que vengan a dividir al Estado de México, aquí no hay fifís, ni chairos, aquí todos somos mexiquenses y de eso se trata”, indicó.

La aspirante a la gubernatura mexiquense insistió en que se debe defenderse el AIFA Foto: Especial

La batalla política más importante

La precandidata a la gubernatura mexiquense, enfatizó que enfrentarán la batalla política más importante y por ello no será fácil. Aunque encabezan una propuesta sin fines partidistas.

Recordó que en los últimos días desde Morena la han increpado y amedrentado; sin embargo, reiteró que ha venido creciendo en las mediciones y sus adversarios no son invencibles, pues ya le ganaron en el 2017 y 2021, y lo harán otra vez en el 2023.

“Ayer empiezan a increparme a querer amedrentarme los de Morena ya les gáñanos en el 17, ya le gáñanos en el 21, y vamos a ganarle en el 23, no tengan duda no son invencibles”, manifestó.

La aspirante a la gubernatura mexiquense insistió en que se debe defenderse el AIFA, porque si lo hacen funcionar traerá desarrollo a la entidad y a la región de donde se ubica.

Admitió que fue una de las que criticó la terminal aérea, pero el proyecto no es de un partido, sino de los mexiquenses.

“Pero si nosotros hacemos que ese aeropuerto funcione a quién va a beneficiar, claro, y qué va a generar, empleos, inversión, empleos, derrama económica, oportunidades de crecimiento, y eso es lo que este proyecto quiere, no más divisiones, no queremos que vengan a dividir al Estado de México”, insistió.

