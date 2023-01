Tragedia en Yucatán: niño de cuatro años muere, su madre fue víctima de feminicidio

La tragedia ha asolado a una familia de Kanasín, Yucatán, pues una serie de hechos lamentables se han suscitado dentro de ella, el más reciente fue la muerte de un niño de tan solo cuatro años de edad, la cual al principio se dijo que ocurrió en extrañas circunstancias. Pero antes de ello, su madre fue víctima de feminicidio a manos de su propio padre, quien se quitó la vida en la cárcel, lo que siguió otros eventos poco afortunados.

Fue la noche del jueves 26 de enero cuando se reportó la muerte del pequeño, de acuerdo a los reportes oficiales el niño estaba a cargo de su tío, un hombre de 27 años, quien incluso fue arrestado tras darse a conocer el deceso. Primero se creía que él había golpeado al menor hasta quitarle la vida, pues dijo que se cayó en el baño, lloró mucho y lo llevó a dormir, pero cuando su mamá, la abuela de la víctima, llegó, ya no despertó.

Con el fin de deslindar responsabilidades el hombre fue puesto bajo custodia, en tanto, se realizaba la necropsia de ley al cuerpo del menor. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) la causa de la muerte fue una gastroenteritis aguda. El dictamen forense fortaleció lo dicho por el tío, que informó que el niño lloraba mucho por dolor, incluso se doblaba.

Producto de su estado de salud, el niño se cayó en el baño, por lo que el llanto aumentó considerablemente. El desesperado hombre lo llevó a dormir. Cuando llegó la abuelita fue a verlo, pero ya no despertó, enseguida se dio aviso a las autoridades.

La comunidad estaba consternada, aún en redes sociales algunas personas apuntan a que no se está haciendo justicia, pues no creen en la versión oficial y consideran que el tío asesinó al pequeño. Pero las sospechas están fundadas en los acontecimientos que precedieron la muerte del niño.

Feminicidio

Eran una familia como muchas otras, integrada por los dos padres y dos hijos, un niño y una niña, pero el 21 de febrero de 2021 todo cambió, pues la mamá, María Pilar, fue víctima de feminicidio. Fue el esposo, Wilberth Bernabé de 24 años quien le quitó la vida, frente a los pequeños. Antes de eso, la violencia intrafamiliar era una constante, él amenazaba a su pareja de muerte cada que tenía ocasión.

Tras acuchillarla, huyó, pero fue detenido días después en la casa de un familiar. Después del proceso, le dieron una sentencia de 50 años por el feminicidio de la mujer, los cuales no cumplió, pues se quitó la vida en la prisión.

Disputa por custodia

Las otras víctimas de todos los hechos eran los hijos del matrimonio, quienes quedaron bajo custodia de la abuela paterna y según quienes eran cercanos a ellos, vivían bien, pero la abuela materna peleó la custodia y la obtuvo. Así fue como los niños llegaron a la casa donde uno de ellos murió.

Una vez que el pequeño fue despedido, la disputa de la custodia volvió a ponerse sobre la mesa, pues la abuela paterna dijo que pediría la de la niña, pues la otra mujer no había cuidado al niño. Y lo hizo, solicitó al DIF recuperarla, los vecinos apoyaron la petición, pues consideran que la pequeña no estaba segura con la mujer.

