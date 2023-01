Familiares de Cyntia rechazan versión de la fiscalía de que fue suicidio y no feminicidio

Luego de que el fiscal del estado, Jesús Figueroa Ortega y la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez señalaran que el caso de Cynthia Nataly Delgado, de 38 años de edad, quien fue localizada sin vida se trató de un suicidio y no de un feminicidio, familiares de la mujer rechazan esa versión, ya que aseguran no tendría el valor para quitarse la vida, además de que su cuerpo presentaba huellas de violencia.

El Observatorio de Violencia Social y de género calificaron como irresponsables las declaraciones de las autoridades y aseguraron que hay irregularidades en el caso.

“Justo de las irregularidades no se les ha dado acceso a la carpeta, al día de hoy no conocen cuáles han sido las investigaciones, no conoce las declaraciones de las personas, los testigos, quienes son los testigos.. ligar criminalistica de campo y este peritaje pues hay opacidad si se realizó o no porque no hubo un resguardo del lugar donde fue localizada”

Violeta Sabas // Coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género