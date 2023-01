Paso a paso: hallan propaganda contra Sheinbaum en la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas se deslinda y acusa secuestro

Miles de volantes con mensajes en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fueron encontrados dentro de las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc. En ellos se puede ver el rostro de la líder capitalina en los cuales se incluyen diversas leyendas. La siguiente es una de ellas: "Claudia convirtió la CDMX en tragedia, ¿la quieres en tu Ciudad?; mató a los niños Rebsamen en el terremoto; En la CDMX: mueren 10 mujeres al mes asesinadas #EsClaudia".

Este hallazgo se hizo durante la noche de este jueves por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Su titular, Juan José Serrano, aseguró que recibió una denuncia ciudadana en la cual se notificaron estos hechos, por lo que se acudió al lugar y se hizo una revisión del inmueble.

“Derivado de una denuncia ciudadana al Órgano Interno de Control referente a documentación que se encontraba en la Dirección General de Desarrollo Social (alcaldía Cuauhtémoc), el Órgano Interno de Control vino a ubicarla y se encontró esto: son 13 paquetes con folletos, unas mantas”, dijo.

¿Qué encontraron en la alcaldía?

La Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Sandra Cuevas, está ubicaba en esquina de Mina y Jesús García.

Los 13 paquetes con folletos y las mantas en las que se ataca a la líder capitalina fueron puestos a disposición de las autoridades para que se determine si hubo algún incumplimiento a la norma. El contralor indicó que estas acciones no fueron ilegales.

"No cometimos ningún delito": Sandra Cuevas

Al lugar llegó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien aseguró que la presunta evidencia fue llevada por el contralor hasta este lugar a fin de crear la ilusión de que su administración está cometiendo un delito. Acompañada sólo por dos de los otro ocho integrantes de la UNA CDMX, la funcionaria, en cambio, los acusó por privación ilegal de la libertad.

"Esos volantes no existen, esos volantes los traía el contralor y ultimadamente, aunque existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad".

"Nosotros no cometimos ningún delito, eso estoy mil por ciento segura, al final así hubiera volantes, eso no justifica el delito que sí cometió el Fiscal de Cuauhtémoc, la Contralora de Cuauhtémoc, el Contralor de la Ciudad de México, porque privaron de la libertad a todas y todos los servidores públicos que estaban en la Dirección de Desarrollo Social", dijo en las escalinatas de la Alcaldía Cuauhtémoc.

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabaoda, y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, estuvieron presentes para respaldar a Cuevas.

Aseguró que las autoridades locales se extralimitaron al enviar a policías para cercar la zona. Resaltó que en caso de que la propaganda halla sido encontrada en la oficina, no fue solicitada, recibida o pagada por ella. Acusó al gobierno local de actuar "con el estómago y no con la cabeza.

"En ese momento yo estaba teniendo una reunión", dijo.

dhfm