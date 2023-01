Claudia Sheinbaum: El Humanismo Mexicano tiene que ver con la historia y los derechos

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explicó en entrevista para un medio de comunicación que para ella el concepto de ‘Humanismo Mexicano’, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene que ver con el conocimiento de la historia del país y sobre los derechos de la población.

“No puedes pensar que estás en este momento histórico viviendo como burbuja, cuando hubo muchas luchas previas de la historia que nos han llevado a este momento, y eso también nos permite construir a futuro; está la frase de ‘si no sabes de donde vienes, no sabes a donde vas'”, comentó Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo también explicó que toda esta historía que enriquece el presente y el futuro viene de generaciones pasadas que lucharon por las igualdades y derechos, como Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y Francisco I. Madero y la historia de los liberales mexicanos. “La historia del Siglo XX y lo que viene en el XXI ha sido la lucha por la justicia social y por la democracia, y no hay nada más humano que la lucha social… habla de un sentimiento profundo, humano, de que todos seamos iguales”, destacó.

‘Primero los pobres’, la frase más humana: Claudia Sheinbaum

Las causas sociales para aquellas personas que tiene menores recursos y que no haya desigualdades entre la población, es el claro ejemplo del Humanismo Mexicano”, explicó la mandataria.

Para Claudia Sheinbaum, la frase del presidente que refleja esto es "por el bien de todos, primero los pobres, no puede haber más humano que esa frase porque tienen en su contenido mucha fortaleza, digamos ideológica, política que finalmente es hacer gobierno para disminuir desigualdades y erradicar la pobreza, pero al mismo tiempo tiene un sentido humanista enorme que no vamos a poder estar bien nunca si hay desigualdad y seres humanos que no tienen lo mínimo indispensable”.

Señaló que este concepto tiene que ver con el derecho a la educación, salud, vivienda, trabajo dingo y bien remunerado como mínimos indispensables para que las personas sean felices.

“Yo creo en la construcción del ‘Humanismo Mexicano’ del presidente, él ha construido un modelo único con la economía moral de la austeridad republicana y sin endeudarte, haciendo un gobierno sin corrupción, austero, alcanza para distribuir los recursos para disminuir desigualdades y generar progreso con justicia, eso se refleja en las distintas obras que está haciendo y en los programas sociales que hoy son derechos”, comentó la Dra. Pardo.

