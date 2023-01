AMLO critica el silencio de la ONU Y la OEA en crisis de Perú: “Son como floreros”

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) están de adorno como floreros ante la crisis que se vive en Perú. Coincidió con la postura del presidente de Chile, Gabriel Boric, en la VII Cumbre de la Celac.

En la conferencia de prensa matutina, criticó el silencio de la OEA tras la destitución del presidente Pedro Castillo. “Como lo planteó el presidente Boric, que es lo bilateral, porque esto le corresponde a la ONU, a la OEA, y volvemos a lo mismo, no ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están como de adorno, esas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones”, aseguró.

López Obrador manifestó que mientras “no haya una democracia auténtica, y le tengo que agregar lo de democracia verdadera, porque utilizan mucho la palabra democracia de manera demagógica, hay democracia cuando les conviene, porque el silencio de la hoya ante lo del Perú, porque cuando lo de Bolivia, ahí estaban con misiones, y declarando que había un fraude en las elecciones, y ahora no se dice nada sobre Perú”.

Pedro Castillo agradeció el apoyo de López Obrador en la Celac

Pidió que se reprodujera la intervención de Boric en la Cumbre de la Celac en Buenas Aires, Argentina, donde expresó que “no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República de Perú, con el Gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes deberían defenderlas, más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debería escandalizar, Y es inaceptable que las universidades de América revivan las tristes escenas de las dictaduras del cono Sur como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos.

Recalcó que “frente a estos atropellos, reiteró la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto de los derechos humanos, Hoy con la misma claridad con la que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales, nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable”.

En su cuenta de Twitter, Pedro Castillo, agradeció el apoyo de López Obrador en la Celac. “Agradezco al hermano @lopezobrador_ por su solidaridad con el pueblo peruano. Más pronto que tarde, estaremos junto a nuestros hermanos y hermanas, construyendo un país lleno de esperanza”, escribió.

Sigue leyendo:

VIDEO: un perrito resulta herido en las manifestaciones de Perú, el hecho causa polémica en Twitter

Peruanos llaman a guerra civil en Lima, piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte

Aumentan los bloqueos en Perú contra la presidenta Dina Boluarte