La violencia y los robos no ceden para los empresarios y sus empleados en Jalisco

Atracos en dos empresas que generaron pérdidas millonarias al sustraer mercancía y productos además de una infinidad de asaltos a los empleados en sus trayectos y robos al transporte de carga que traslada las mercancías, es la realidad que denuncian los industriales que integran la Asociación en El Salto, Jalisco y que se agravó en la segunda mitad del 2022.

Ante esta situación, aunque se trabaja ya con la Comisaría de El Salto en la creación de la policía industrial, reconocen que el uso de la tecnología podría ser lo que les ayude a aminorar o detectar a tiempo atracos porque “no alcanzará la cantidad de policías para detener la sitiuación tan alarmante que se encuentra ahorita”, reconoce Raúl Güitron, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto.

“Hemos tenido eventos sobre todo de alto impacto que no teníamos antes, han llegado comandos armados a empresas y ha habido robos millonarios, estamos muy preocupados por esa situación, antes no veíamos que llegaran comandos armados a una empresa y se llevaran pues todo el material y las mercancía que tienen ahí en las empresas. En cuanto al transporte de carga, es un problema nacional, hay muchas zonas conflictivas, el pasar por Guanajuato, toda esa carga lleva un riesgo muy grande, hemos procurado ya no mandar por la noche transporte porque es la parte más delicada, pero sí hemos tenido un aumento considerable, sobre todo de alto impacto tanto al transporte de carga como el que se hayan introducido a empresas ya comandos armados”.

Dijo que no habían tenido asaltos en las empresas en donde entran camiones. Foto: Twitter/

@SaltoAisac

Señaló que no habían tenido asaltos en las empresas en donde entran camiones para llevarse la mercancía con comandos armados. Los delincuentes acuden a llevarse mercancías que puedan vender fácilmente como equipos de cómputo, alimentos y herramientas.

Aunque el 80 por ciento de las empresas cuentan con transporte para el traslado de sus colaboradores, el 20 por ciento que no tienen esta posibilidad se han visto afectados por la delincuencia quienes los abordan en las calles que están en las inmediaciones de las naves industriales y presumen que hay una cifra negra en los asaltos porque no todos denuncian.

Proyectan industriales panorama de inversiones positivo para el 2023

Para este 2023, los industriales de El Salto proyectan una inversión mayor a los 500 millones de dólares y general más de seis mil nuevos empleos que representa a un incremento superior al 10 por ciento comparado a lo alcanzado en el 2022.



Raúl Güitron, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto, dijo que estas expectativas se basan en el desarrollo de nuevos parques industriales, ampliaciones de empresas, la compra de maquinaria y equipo además de nuevos procesos industriales en empresas de los giros metal mecánico, químico y automotriz.

“Otras de las estrategias a favor del crecimiento y mejora de la productividad en las empresas es el desarrollar proveedores nacionales, actualización tecnológica en los equipos y mantener la paz laboral con nuestros trabajadores y que se mantenga el Estado de Derecho para seguir compitiendo a escala nacional e internacional con productos de calidad y competitivos”.

Las empresas que integran la AISAC son generadoras de 65 mil empleos directos, fabricantes de productos químicos y alimenticios o de ramos automotriz, computadoras, fertilizante, médico, colorantes y productos de limpieza entre muchos otros productos. El corredor de El Salto es el segundo más importante en el país y se ubica en territorio de seis municipios jaliscienses: El Salto, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillo y Poncitlán.

En el 2022 generaron inversiones por 400 millones de dólares y más de cinco mil empleos directos y el año pasado llegaron empresas como Amazon y Mercado Libre.

Seguir leyendo:

Jalisco: ataque armado deja saldo de tres lesionados y un muerto en Guadalajara

Redes criminales y omisiones en Jalisco: las causas de las desapariciones masivas

Se desploma una avioneta en Jalisco, hay dos muertos y una mujer herida