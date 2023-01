Karla Morales desapareció en Coyoacán: su familia cerró la México-Pachuca para exigir que la busquen

La mañana de este martes 24 de enero se registró un bloqueo parcial en la autopista México-Pachuca a la altura de "El Vigilante" que duró aproximadamente dos horas. Los familiares de Karla Itzayana Guadalupe Morales Mancilla exigen su pronta aparición con vida tras haberla visto por última vez el pasado 5 de enero aproximadamente a las 20:00 horas en la colonia Ajusco, de la alcaldía Coyoacán.

La joven de 26 años de edad se encuentra desaparecida, por lo que sus familiares y amigos, en una medida desesperada para llamar la atención de las autoridades y que le den celeridad a la investigación, decidieron cerrar la vialidad ubicada en la zona límite de los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, del Estado de México.

Familiares de Karla Itzayana bloquearon la México-Pachuca. | FOTO: Twitter @HalconOnce

La desaparición de Karla Itzayana

De acuerdo con los familias de Karla, ella salió con su novio identificado como "Cruz", esto el día de su desaparición, desde entonces no ha habido más información de su paradero, sin embargo, sus seres queridos han tenido intentos de la joven por comunicarse con ellos. "Ella salió con el novio, pero ya no regresó, por lo regular ella siempre está conectada en sus redes sociales, siempre está por WhatsApp, aunque salga a algún lado nos dice donde está, donde viene" señaló su hermana Fabiola Morales para Foro TV.

Fue así como Fabiola relató que ya van 20 días en los que no han tenido comunicación con Karla, sólo una llamada donde les dijo que estaba en Hidalgo y que no sabía cómo regresarse, pues de acuerdo con su mamá, en la llamada recibida el pasado 21 de enero, la joven indicó que se encontraba perdida en un terreno baldío, sin dinero ni forma para poder comunicarse. La llamada se cortó, intentaron llamarle de nuevo, pero ya no obtuvieron respuesta y según lo relatado por su mamá, el 11 de enero fue el último día en que se conectó.

Karla Itzayana desapareció el pasado 5 de enero. | FOTO: Comisión de Búsqueda de Personas

La familia acudió a Pachuca, Hidalgo para interponer la denuncia por desaparición, pero las autoridades le dijeron que no era necesario, pues las autoridades capitalinas debían solicitar el apoyo para Pachuca, por lo que este martes decidieron bloquear la autopista México-Pachuca. Con la voz entrecortada, su madre, la señora Luz Carmen Morales envió un mensaje a su hija a través de ADN 40: "Que regrese, que la necesitamos, que su hija la espera, porque tiene una niña de siete años".

La mamá de Karla refiere que su hija podría estar en Hidalgo. | FOTO: Especial

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas, Karla mide 1.50, es de complexión robusta, tez morena clara, tiene el cabello castaño oscuro y al momento de su desaparición vestía un mallón negro, blusa negra y un par de tenis blancos. En casi de tener información sobre Karla, es importante comunicarse a los siguientes números:

55 6357 8079

55 6357 9282

55 6357 0525

55 7468 8400

La desaparición de Karla se suma a los recientes casos de esta naturaleza en las capital del país, ambas en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde familiares de María Ángela Olguín de 16 años y Tonatzin Blanco de 11 años de edad protestaron por la desaparición de ambas menores de edad el pasado 19 de enero, afortunadamente, las dos fueron encontradas con vida durante el pasado fin de semana.

