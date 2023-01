Andrea fue vista por última vez el 17 de enero, especulan que pudo ser secuestrada en su propia casa en Oaxaca

Andrea tiene que aparecer, ni una más, sentenció Catalina María Castellanos Cruz mamá de la joven desparecida desde hace seis días en Santiago Suchilquitongo, Etla, en el Valle Central de Oaxaca. La falta de indicios sobre el paradero de la adolescente no sólo ha consternado a la comunidad sino que además se han organizado para su búsqueda junto con la autoridad municipal.

“Tenemos el apoyo del pueblo y de la autoridad municipal pero no es suficiente, necesitamos más ayuda por eso señor Gobernador tóquese el corazón somos muchas madres que estamos en la misma situación”, pidió Catalina.

Los ojos de la madre evidencian tristeza e impotencia, ya que aunque ha acudido ante las instancias judiciales para localizar a su hija aseguró que no existen avances en el caso.

“No es la única lo sabemos, pero tan poco vamos a dejar este caso en el olvido tenemos que hacer algo ya. Solicito a la Fiscalía nos ayude a movilizar todos los trámites sabemos que es un protocolo que llevan, pero necesitamos agilizar esto, es un día una hora un minuto que no sabemos cómo está nuestra hija. Esto no se puede quedar impune necesitamos saber avances que efectivamente los haya no nada más que nos digan que el proceso sigue”.

Catalina, sospecha que Andrea fue sustraída de su domicilio en la calle El Calvario del Barrio El Calvario en Suchilquitongo el pasado 17 de enero de este 2023 al rededor de las 6:40 a.m., pero tan poco hay avances sobre esa línea de investigación por parte de la Fiscalía.

“Ella se quedó en el domicilio porque trabajamos ambos padres y el último que la vio fue su hermano quien iba para la secundaria ya que ella regresaría al bachillerato hasta mañana lunes 23 de enero. El novio ha sido interrogado”, dijo.

Sulchiquitongo Etla un “foco rojo” en materia de seguridad

La presidenta municipal de Santiago Suchilquitongo, Etla, Laura Isabel Román Figueroa advirtió que no tener mayores avances en las investigaciones en la desaparición de la adolescente, la comunidad podría tomar otras acciones.

Pero además alertó del “foco rojo” que representa la población debido a la superficie territorial con la que cuenta “seguido van a tirar personas que matan, personas que las dejan ahí sobre carretera”, reveló.

En este sentido solicitó el apoyo a la autoridad federal para implementar filtros de seguridad y otras acciones. Familiares, amigos y autoridades de la localidad anunciaron una marcha para el día de mañana a las 9:00 horas en la comunidad para exigir la aparición de Andrea.

