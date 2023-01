María Angela habría sido secuestrada, la tenían encerrada junto a otras mujeres y niñas

María Ángela Olguín Bustamante habría sido secuestrada y recluida junta a otras mujeres y hasta niñas, así lo informó Itzel Álvarez Pérez, policía de tránsito del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México y quien fue de las primeras en auxiliar a la menor luego de que la dejaran en una zona de juegos mecánicos abandonados.

Itzel Álvarez Pérez refirió que la menor le compartió que estuvo privada de su libertad en un cuarto oscuro y que junto a ella había una niña de 11 años y otra joven mayor de 18 años. Explicó que la menor se encontraba muy nerviosa y que solo tenía una bolsa negra de plástico por lo que no alcanzó a distinguir si tenía signos de violencia, esto en entrevista con medios de circulación nacional.

La menor desapareció el jueves 19 de enero en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes (CETRAM), su madre Rocío Bustamante relató que se dirigían a su casa en los en Héroes de Ecatepec pero hicieron una parada en los sanitarios públicos “salimos la metro Indios Verdes, nos dirigimos hacia los baños porque yo iba a entrar, venimos las dos, yo dejo a mi hija ahí parada, yo me paso al baño, cuando yo estoy adentro escuchó que me grita ma, en eso me paro, me apresuro a salir y cuando salgo mi hija ya no está”.

Familiares y amigos celebraron el hallazgo de la joven con vida Foto: Cuartoscuro

Desde entonces sus familiares realizaron bloqueos intermitentes con la finalidad de exigir a las autoridades que reforzarán la búsqueda de la adolescente, hasta que finalmente apareció el sábado 21 de enero en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Fiscalía descarta que exista una red de trata en la CETRAM de Indios Verdes

Ulises Lara López, Coordinador General de Asesores y Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, desmintió que exista una banda delictiva que opere en el paradero de Indios Verdes y aclaró que no tienen documentado ningún caso de desaparición similar al de María Angela Olguín Bustamante.

En un mensaje dirigido a medios, mencionó que el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso similar en esa zona y “no se cuenta con registro de ilícitos relacionados con la ausencia de niñas mujeres o adolescentes en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes (CETRAM) o zonas de convergencia”.

Ulises Lara adelantó que "a la brevedad informaremos con toda oportunidad los avances de dicha investigación con el debido sigilo a efecto de no revictimizarla". Relató que ya se le realizaron evaluaciones médicas y psicológicas a la adolescente con perspectiva de género, y que se le brinda apoyo emocional y de logística a su familia además de que ya tomaron su declaración.

SEGUIR LEYENDO:

Caso María Angela: La fiscalía desmiente que una banda de robachicas opere en el paradero de Indios Verdes

María Ángela fue abandonada por un sujeto en automóvil: vecinos describieron el momento

Así fue el reencuentro de María Ángela con su familia, tras estar dos días desaparecida