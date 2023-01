El gobernador de Oaxaca pedirá mantener en prisión al agresor de María Elena Ríos

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz reconoció que no existen condiciones y elementos suficientes para que Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos, se mantenga en prisión domiciliaria.

Por lo que, para garantizar justicia en el caso, el mandatario estatal solicitará al Poder Judicial del Estado de Oaxaca el cambio de medida cautelar, para que el también exdiputado local del PRI se mantenga en la prisión de Tanivet, Tlacolula.

Sostuvo que la resolución, emitida por el juez Teódulo Pacheco, no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima.

“El domicilio en el cual se pretende llevar a cabo la prisión domiciliaria no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno no cuenta también con el personal necesario para garantizar que no se evada la justicia; no tenemos los policías que se requieren para resguardar el domicilio de tiempo completo ya que se requieren de cuatro policías por turno”.

Solicitó también a la Fiscalía General un informe sobre la actuación del Ministerio Público Foto: Especial

Critica a jueces

Lo anterior al señalar que le preocupa que existan jueces que de manera irresponsable o por consigna resuelvan este tipo de casos.

Por lo que solicitará al Tribunal Superior de Justicia que inicie los procedimientos correspondientes para garantizar que la función del juez estuvo apegada a derecho en caso contrario deberá aplicarse las sanciones correspondientes y dejar sin efecto su resolución.

Además, solicitó también a la Fiscalía General un informe sobre la actuación del Ministerio Público y garantizar que se haya llevado la defensa adecuada.

Afirmó que, “mientras J.A.V.C. sigue privado de su libertad en Tanivet, voy a solicitar al juez el cambio de medida cautelar. A través de la Secretaría de Seguridad se hará del conocimiento al juez, para que tome en cuenta nuestra opinión respecto a la ausencia de condiciones”.

Jara Cruz manifestó que a María Elena se le ha recibido por parte del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos.

Consideró que, el mensaje enviado por el Poder Judicial es muy peligroso y alienta la impunidad en una entidad que históricamente ha presentado altos índices de violencia feminicida.

“En Oaxaca no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción, ni jueces por consigna. Es momento de promover una reforma y una transformación profunda del Poder Judicial en nuestro estado”, sentenció.

Finalmente expuso que presentarán una reforma al Poder Judicial para evitar este tipo de hechos y evitar que este, así como otros casos queden en la impunidad “porque no pueden ser posible que existan estas consideraciones que el juez tomó en cuenta, no se hizo justicia”.

dhfm