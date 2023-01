"Es una tortura": María Elena Ríos describe el sufrimiento a horas de la posible liberación de su presunto agresor

Elena Ríos, saxofonista sobreviviente a un ataque con ácido en Oaxaca, México, ha descrito minuto a minuto el sufrimiento que enfrenta después de cinco días de audiencia y más de 50 horas de lucha ante la posible liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, uno de sus presuntos agresores.

Este sábado es el sexto día de audiencia después de que se aplazara la resolución del juez Teódulo Pacheco Pacheco, a quien la música ha acusado de violencia institucional, pues el viernes 20 de enero pasaron de un receso de tres horas a la incertidumbre de volver a la sala hasta las 6:00 de la mañana del sábado.

"Saben que el único apoyo que tengo es de ustedes y se aprovechan de la necesidad que todxs tenemos al descanso", escribió en sus redes sociales oficiales, luego de que asegurara que no ha dormido durante todas estas horas; sin embargo, aseguró que tanto su asesora legal Diana Cristal González, como la Ministerio Público Luz Gabriela Herrera continuarán firmes en el proceso.

"Fueron días en donde nos sometieron a torturas, violencias y obstaculizaciones, pero aún así no desistió porque es erudita en la materia y nos asiste la razón", comentó Elena Ríos sobre su asesora legal.

"Hoy, después de 5 días seguidos de audiencia y más de 50 horas en la defensa de una gran mujer sobreviviente de feminicidio, luchamos para evitar que quien la quiere muerta tenga libertad", agregó la doctora Diana Cristal González Obregón, abogada de la saxofonista.

María Elena Ríos aseguró ser víctima de violencia institucional. Foto: Instagram / María Elena Ríos

La más reciente noticia que tuvo es que este sábado 21 de enero se reanudaría la audiencia en punto de las 9:#5 de la madrugada, razón por la que aseguró: "constantemente mi cuerpo quiere desmayar debido al cansancio, pero sigo aquí hasta el final. Gracias por no soltarme".

Cuando llegó el momento, volvieron a anunciar un cambio de hora para regresar al proceso, ahora en punto de las 10:00 de la mañana. De acuerdo con el mensaje que recibió, se trató de un problema de fallas técnicas que no fueron especificadas.

"Continúan las dilaciones, continúa la violencia institucional, continúa el desgaste. No entiendo por qué tanta saña por pedir justicia y que apegada a la ley no de a lugar a que liberes a quien me quiso matar con ácido", escribió en sus redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

María Elena Ríos seguirá luchando por las mujeres: "Voy a hacer que esta vida valga"

María Elena Ríos: "Me choca que me digan víctima, soy una guerrera sobreviviente"

María Elena Ríos agradece a AMLO por atender su caso: "Devuelvo mi confianza en ustedes"