Ricardo Villanueva asegura que la UdeG tiene garantizado por ley el predio donado en Huentitán

El predio que se donó a la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la zona de Huentitán y que está destinado para la construcción de un Jardín Botánico no está en riesgo de que se le quite a la Universidad porque fue una donación sin condiciones, insistió Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Casa de Estudios.

En respuesta a las declaraciones del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus de que se estará revisando el cumplimiento de las obras a contraprestación con los involucrados en el proyecto alrededor de esta zona de Huentitán, aclaró que si no se ha avanzado en la construcción del Jardín es debido a la falta de una calle para llevar los materiales y recriminó que el propio municipio les clausuró la construcción de una barda perimetral en el predio donado.

"No, legalmente no, tenemos propiedad plena de ese inmueble, es sin condiciones. Es una propiedad que no está condicionada a nada a diferencia de las 14 hectáreas de Iconia que están condicionadas al cumplimiento de contraprestaciones, la Universidad no, porque la contraprestación que nosotros vamos a dar es un bien público, la idea de la Universidad es trasladar el jardín botánico del CUCBA a la Barranca, es hacer un jardín botánico que va a generar desarrollo científico, pero además un lugar turístico".

Pablo Lemus declaró la semana pasada que no es su decisión el recuperar los predios de Iconia, y este lunes se presentará un informe para revisar los avances de las obras a contraprestación de los involucrados, incluidos la UdeG, el gobierno estatal y Municipal además de la empresa que construye Distrito Iconia. Villanueva explicó que el incumplimiento de la empresa sí podría implicar el revertir que tenga este predio.

La ley estará a favor de la UdeG, aseguró su rector. FOTO: Archivo.

"Claro que si puede revertir porque la donación o la transmisión patrimonial en el 2008 fue la posesión y la propiedad jurídica, si alguien determinó darles la escritura antes de que cumplieran con las contraprestaciones, entonces lo que debe de haber es responsabilidades de quien haya hecho eso, quien dejó en indefensión a la Ciudad no fue el convenio del 2008, claro que en el 2008 el Fideicomiso marcaba que la empresa debía cumplir con ciertas condiciones para poder tener la propiedad plena de ese predio y si en 2016 o 2017 alguien se lo quitó, entonces hay responsabilidades de algunos funcionarios".

Insistió que la UdeG está lista para iniciar con la construcción del Jardín Botánico en cuanto se tenga la calle lista para poder cumplir.

La defensa de Huentitán es ciudadana, sostiene rector

Desde hace más de 10 años, vecinos han defendido este predio y pedido que se concrete la construcción del parque y se respete el medio ambiente porque ante el incumplimiento de los desarrolladores, en 2016 sí pudo recuperarse el predio sin embargo, bajo la presidencia de Enrique Alfaro, se decidió que no fuera así.

Y aunque ha sido así, la realidad es que son los vecinos quienes continúan con esta lucha y no será Ricardo Villanueva Lomelí el vocero de este tema por lo que son ellos quienes deberán continuar.

"En esta diatriba la Universidad puede contaminar una lucha que es de los vecinos y no la queremos contaminar; una lucha que compartimos y que podemos ser solidarios, pero que no es nuestra batalla, la batalla es de los vecinos y seremos solodarios, es algo que los propios vecinos y que los estudiantes seguirán su propia defensa. Creo que el tema de Huentitán es una agenda que deben de seguir siendo los actores principales los vecinos y los estudiantes. La Universidad creo que estorba más que lo que puede ayudar".

Finalmente dijo que la lucha de los vecinos y los estudiantes por defender esta zona es comunitaria y que espera que no afecte la relación de confrontación que se ha emprendido con el mandatario estatal para que sea una lucha ciudadana y no se tomen acciones a consecuencia de la relación, "temas personales o fobias individuales".

