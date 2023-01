En diciembre de 2022, Monreal, el más mediático; Alfaro, con mayores negativos

Ricardo Monreal / Mediático

El senador Monreal votó en contra del “Plan B” de la reforma electoral; AMLO descartó que vaya a ser expulsado del partido, sin embargo, hubo varios simpatizantes que pidieron su cabeza entre ellos Cesar Cravioto. Esta acción representó el 21% de su cobertura mediática. Además, señaló que la reforma no será aprobada vía fast track y que será analizada con seriedad.

Se reunió con Adán Augusto y compartió que el secretario sólo aceptó 6 de 21 bloques de inconstitucionalidad de la reforma. Monreal fue el único ausente a la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con los diputados, senadores y aspirantes a la presidencia. Recibió guiños y muestras de respeto de Santiago Creel y Dante Delgado pero hasta el momento, es sólo eso. Como el juego de las sillas, Monreal debe de pensar en qué silla se va a sentar. En diciembre, fue el presidenciable con mayor cobertura mediática.

Claudia Sheinbaum / ¿Bad Bunny gratuito?

Movido mes el que tuvo Claudia Sheinbaum, sin embargo, hubo varios claroscuros en sus temas mediáticos. El tema que mayores reflectores recibió fue el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Esto generó 22% del total de su cobertura. El periodista aseguró que estuvo en contacto con Sheinbaum y García Harfuch, y que las autoridades brindaron su total respaldo. La Fiscalía de la CDMX giró una orden de aprehensión contra el ex delegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich por el “Cártel Inmobiliario”.

Panistas acusan persecución política, Sheinbaum niega acusación y asegura que existió corrupción en la obtención de permisos. La jefa de gobierno anunció un concierto gratuito de los Ángeles Azules en el Ángel de la Independencia. Además, dio el banderazo de salida a 100 nuevas unidades de Trolebús a las líneas 4, 5, 6 y 8. Aseguró estar en contacto con los representantes de Bad Bunny. ¿logrará la hazaña?

Adán Augusto López / Operador

Vaya tarea la que le tocó al secretario: sacar adelante el “Plan B” de la reforma electoral. La aprobación de dicha reforma en el Senado alcanzó el 19% de su cobertura. El presidente López Obrador agradeció el compromiso del secretario. Adán estuvo presente en la reunión con legisladores de Morena, convocada por el presidente. Previo a la aprobación, se reunió con el líder de los senadores, Ricardo Monreal y aprobó 6 de los 21 bloques anticonstitucionales.

El presidente llamó hermanos a los tres aspirantes: Adán, Claudia y Marcelo. Ante la propuesta de Ebrard de hacer debates, declaró que se deberán de postergar para evitar actos anticipados de campaña. Asistió al último informe del ministro presidente Arturo Zaldívar.

Marcelo Ebrard / A debatir

El canciller propuso a Morena que se lleven a cabo debates para la candidatura presidencial del 2024. Aseguró que el propósito sería que la gente conociera sus propuestas de gobierno. ¿Será escuchado?. El gobierno de Perú declaró persona non grata a Pablo Monrroy, embajador de México en Perú, y le dio 72 horas para abandonar el país. El presidente instruyó a la SRE a sostener las relaciones diplomáticas con Perú. Estos fueron sus temas más mediáticos y originó 13% de su cobertura.

Ebrard dio a conocer la agenda de la reunión trilateral entre los presidentes de México, EEUU y Canadá, donde acordaron hablar sobre seguridad, pobreza y distribución de recursos. Se reunieron el canciller español y Ebrard, anunciando el relanzamiento del diálogo. En el WTC, 10 mil simpatizantes lo reciben al grito de “presidente, presidente”.

Alejandro Moreno / Autoritario

Una vez más, Alito demostró que en el PRI él hace lo que quiere. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó los estatutos para que Alito se mantenga en la presidencia del partido hasta las elecciones presidenciales del 2024. Esta cuestionable extensión provocó el 32% de su cobertura mediática. Ruiz Massieu y Osorio Chongon impugnaran dicha decisión. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier aseguró que el proceso de desafuero contra Alito sigue vigente.

El presidente López Obrador aseguró que la reanudación del desafuero no es una nueva manera de presionar al PRI para que voten a favor de la reforma electoral. Rumbo a la elección del Edomex, Alito tomó protesta a Ana Lilia Herrera como delegada del CEN del PRI en ese estado.

Samuel García / Indeciso

Primero aseguró que si le interesaba ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia pero después se echó para atrás. Estas declaraciones generaron el 41% de su cobertura en medios. AMLO respaldó a Samuel Garcia y aseguró que está sufriendo una embestida por la nueva designación del fiscal en Nuevo León.

El gobernador aseguró que tres empresas transnacionales están por anunciar inversiones en su estado, recientemente se le vio a Elon Musk por esas tierras. ¿Será Tesla una de las empresas que anunciará la inversión? El Papa Francisco recibió al góber en El Vaticano y le entregó un rosario para su próximo bebé.

Lilly Téllez / Debutando

La senadora hace su debut en el estudio A.R.M.A. presidenciables. Su tema más mediático fue que el presidente López Obrador reconoció que fue un error invitarla a Morena y que ahora es su adversaria más furibunda. Esta declaración ocasionó el 30% de su cobertura.

La senadora eligió a Gil Zuarth como su coordinador de campaña y señaló que representa a una parte de la sociedad mexicana que ha estado silenciada. Se repitió, volvió a recibir una nueva amenaza por Whatsapp. Por lo pronto, Lilly ya está en campaña.

Zoé Robledo / Aprovechando

Entendiendo la importancia de la mañanera, Zoe Robledo aprovechó su espacio y presentó los avances generales de la implementación del IMSS Bienestar en Tlaxcala, Colima, BCS, Campeche, Sonora y Sinaloa, estos avances generaron el 40% de su cobertura mediática.

Acompañado del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, inauguraron la obra del Hospital Ticul. Robledo informó que el abasto de medicamentos pasó de 46% a 91% en los últimos 7 meses. Por último, transmitió que el programa IMSS Bienestar ha pasado de atender 11.7 millones de personas a más de 25.7 millones.

Ricardo Anaya / Apagado

Su tema más mediático se lo debe al presidente López Obrador que lo mencionó como uno de los posibles candidatos de la oposición a la Presidencia. Esto generó 20% de sus reflectores mediáticos. Anaya celebró que no haya pasado la reforma electoral del presidente y que haya tenido que sacar un “Plan B”. De ese tamaño las victorias de Anaya.

Enrique de la Madrid / Aburrido

El aspirante no ha logrado despertar pasiones, tan es así, que su cobertura mediática es de las más bajas. De la Madrid asistió al Congreso de Comercio Exterior del COMCE, donde aseguró que “México debe cambiar su visión arcaica respecto a las energías limpias y darle prioridad a éstas”, el evento generó 28% de su cobertura. AMLO lo nombró como un posible aspirante a la presidencia.

Enrique Alfaro / Empantanado

No sale de una cuando ya me metió en otra. De los presidenciables, Alfaro fue el de mayores negativos. El gobernador no asistió a la Convención Nacional de MC, su falta generó el 10% de su cobertura. En la conferencia mañanera, sostuvieron que el INEGI estima en 14,000 personas desaparecidas en Jalisco, pero su gobierno afirma que “sólo” son 4,000.

Duras fueron las críticas que recibió por boicotear la FIL, derivada por su conflicto con la UdeG. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, aseguró que la política debe de mantenerse fuera de la FIL y aseguró que él seguirá asistiendo.

Alejandro Murat / El final

Murat dejó de ser el gobernador de Oaxaca, su mandato terminó. La llegada de Salomón Jara como nuevo gobernador de la entidad representó 38% de su cobertura mediática. En la FIL, presentó su libro "Más de Oaxaca en el Mundo: Las bases del Corredor Interoceánico". Ahora su reto será encontrar un espacio en la política, de lo contrario, no tendrá reflectores mediáticos.

Mauricio Villa / Banqueros

La Convención Nacional Bancaria cambió de sede y Mérida será el nuevo anfitrión. Los banqueros agradecieron al gobernador Villa por la organización del evento. Este fue su tema que más reflectores generó y representó 25% de su cobertura. Junto con Sheinbaum, firmó un convenio para fortalecer el turismo, asimismo la mandataria reconoció la labor del gobernador en materia de seguridad. Vila informó que el Tren Maya será inaugurado en diciembre del 2023 y, junto a Zoe Robledo, inauguró la obra del hospital Ticul.

Luis Donaldo Colosio / Discreto

Como ya estamos acostumbrados, el alcalde de Monterrey mantiene un bajo perfil. Su tema que acaparó mayores reflectores fue su asistencia a la Convención Extraordinaria de Movimiento Ciudadano y representó el 78% de su cobertura. Dante Delgado, líder de MC, aseguró que su partido es el único con “sangre joven” y que destacan figuras como la del alcalde y el gobernador de Nuevo León. Un área de mejora para el alcalde sería intensificar su agenda mediática.

POR JUAN RICARDO PÉREZ-ESCAMILLA

