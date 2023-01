Adán Augusto: sustitución de Ricardo Mejía se dará a conocer en las próximas 48 horas

En las próximas 48 horas podría definirse el nombramiento del sustituto de Ricardo Mejía Berdeja al frente de la subsecretaría de Seguridad Pública federal, informó este sábado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Al ser entrevistado este sábado en Oaxaca, acompañando la gira del presidente López Obrador, se cuestionó al secretario qué opina de la renuncia de Mejía Berdeja, la cual presentó este viernes para poder anotarse como candidato a la gubernatura de Coahuila por el PT, a pesar de ser militante de Morena.

“Pues que renunció a la Secretaría. Habrá que esperar a que se decida quién va a ocupar el encargo”, contestó.

-¿Ya tienen nombre? Es una subsecretaría muy importante para el país -se le insistió.

“Yo creo que en las próximas horas se va a presentar. En los próximos días, en las próximas 48 horas”, contestó.

Ricardo Mejía dimitió de su cargo para postularse a la candidatura de Coahuila

Augusto rechaza opinar en torno al cambio de partido de Mejía

Adán Augusto, quien también es militante del partido Morena, rechazó opinar en en términos partidistas sobre la decisión de Mejía Berdeja de registrarse como candidato a la gubernatura por el PT y con eso convertirse en contrincante del candidato de Morena, Armando Guadiana.

“Pero es que yo no hablo de asuntos de partido, imagínese usted… No porque me van a volver a poner en el catálogo de personas, cómo se dice, como el modo deshonesto de vivir”, contestó.

-¿No poner en riesgo la candidatura del que pueda ganar Morena en Coahuila? -se preguntó.

“No sé. Yo no hablo de eso. Imagínese. Ya le dije que deberían de disfrutar el sol, el aire, hasta la humedad se disfruta aquí”, respondió.

