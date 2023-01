Ricardo Mejía: “Nuestra alianza es con la sociedad”

Ricardo Mejía, precandidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, aseguró que su alianza será con la sociedad y que ya elaboran un proyecto conjunto para transformar a la entidad, compartió que la precampaña arranca mañana en Saltillo y que se llevará a cabo del 14 de enero al 12 de febrero.

Al conversar con Sofía García para “República H” de El Heraldo Televisión sobre si habrá unión con algún partido, explicó que eso lo maneja el PT “nosotros estamos tranquilos, satisfechos de ir con ellos, porque finalmente nuestra alianza es con la sociedad, nosotros conformamos un movimiento coahuilense donde hay hombres y mujeres valientes y decididos de todos los grupos sociales, de todos los sectores y al final del día el que decide es el ciudadano".

Ricardo Mejía relató que tras tomar la decisión no habló ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador ni con el de Morena, Mario Delgado Foto: Especial

Relató que deja la titularidad como subsecretario de Seguridad tranquilo “Muy satisfecho del deber cumplido, ya terminamos un ciclo del gobierno del presidente López Obrador y ahora estamos escuchando con mucha atención el llamado de mis paisanos coahuilenses para poder terminar con el Moreirazo corrupto y construir una alternativa de cambio para Coahuila”.

Aclaró que no está molesto con Morena

Ricardo Mejía relató que tras tomar la decisión, no habló ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador ni con el de Morena, Mario Delgado “Yo no soy afiliado al partido de Morena, soy simpatizante, pero no tengo afiliación política y en uso de mi libertad que tengo, acepté la invitación del Partido del Trabajo para construir un proyecto conjunto para transformar nuestro querido estado de Coahuila”

Finalmente negó estar molesto con Morena por no haber sido elegido para contender por la gubernatura “Mis respetos a ellos hemos sido compañeros muchos años, pero finalmente la elección es de los coahuilenses quienes nos piden participar y ahí vamos a estar”.

SEGUIR LEYENDO:

Ricardo Mejía renuncia como subsecretario de Seguridad: va por gubernatura de Coahuila

Morena en Coahuila exige repetir la encuesta interna, acusa arbitrariedad contra Ricardo Mejía

Armando Guadiana es el precandidato único de Morena a la gubernatura de Coahuila

DME