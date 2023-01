Ricardo Mejía renuncia como subsecretario de Seguridad: va por gubernatura de Coahuila

El Partido del Trabajo confirmó que Ricardo Mejía será su precandidato para la gubernatura de Coahuila, esta tarde mediante una conferencia de prensa. El anuncio lo realizó el senador Gonzalo Yáñez, quien dijo que, desde agosto del 2022, la dirigencia estatal, le hizo la propuesta de Mejía Berdeja para abanderar la contienda local, y la dirigencia nacional respaldó la decisión.

Las primeras palabras de Ricardo Mejía tras el anuncio fueron “Esta definición política no solo es para Ricardo Mejía, es para miles y miles de coahuilenses lopezobradoristas que quieren una opción para pelear por la transformación de Coahuila, para pelear por el cambio verdadero, evitar que siga el imperio de la corrupción, del saqueo y del agravio”.

El anunció se hizo esa tarde mediante una conferencia de prensa Foto: Especial

Además agradeció la apertura y la posibilidad de poner a disposición de los ciudadanos, la oportunidad de tener una opción auténticamente opositora en el próximo proceso electoral que estará totalmente vinculada a la Cuarta Transformación y al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo he escuchado la voz de mis amigas y amigos, de mis paisanos que quieren un cambio y la Cuarta Transformación en Coahuila; que quieren que no siga el bloque conservador y corrupto gobernado si no que haya verdaderamente un gobierno progresista, humanista, transformador para Coahuila”, expuso.

Por su parte el legislador Gonzalo Yáñez expuso “Manifestamos clara y categóricamente a todo el pueblo de Coahuila, que Ricardo Mejía es un proyecto ganador y a través de él, estamos seguros que, vamos a instalar la cuarta Transformación de la República en el orden estatal. Le expresamos a Ricardo, nuestro reconocimiento por sus principios, convicciones y valores. Un mexicano y coahuilense de lucha que está dispuesto a encabezar la victoria en esta entidad federativa, venciendo al bloque conservador”.

Esto luego de que Ricardo Mejía presentara su renuncia como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, dio a conocer la noticia a través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, publicada en sus redes sociales donde reconoció que buscará contender por la gubernatura en Coahuila.

“Hace unos momentos presenté mi renuncia al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México” expresó Ricardo Mejía.

En el escrito expuso “He decidido separarme de mi encargo para dedicar todo mi trabajo a la causa de la transformación de Coahuila y a la lucha inclaudicable para terminar con el Moreirato corruptos u rapaz que tiene secuestrado a mi Estado. Mi Estado me reclama y no puedo poner oídos sordos frente a este clamor ciudadano”.

Agradeció su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador por “la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza. ¡Viva la #4T y Andrés Manuel López Obrador!” escribió en Twitter.

También agradeció a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, "por la oportunidad de hacer equipo en la pacificación y combate a la impunidad. Reconozco su gran capacidad y compromiso y ser la primera mujer responsable de la seguridad en la historia del país" escribió en Twitter.

Agradeció su apoyo al presidente por “la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza Foto: Cuartoscuro

Ricardo Mejía perdió la encuesta de Morena para contender por la gubernatura

Ricardo Mejía Berdeja perdió la encuesta de Morena para elegir al candidato a la gubernatura frente a Armando Guadiana, y en la carta dijo que la Cuarta Transformación no se circunscribe a un partido político.

“La Cuarta Transformación es una visión y compromiso de estado que no se circunscribe a ninguna etiqueta partidista, por el contrario al igual que las otras transformaciones históricas, es la inclusión, la pluralidad y diversidad de pensamientos progresistas y libertarios los auténticos motores que consolidan los grandes cambios de México”, señaló.

Asumió el cargo de subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México en 2019 Foto: Facebook Ricardo Mejia Berdeja

Fue el 12 de diciembre cuando se dio a conocer que Armando Guadiana será el próximo candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en redes sociales por Mario Delgado Carrillo, líder del Movimiento de Regeneración Nacional. Explicó que para determinar al candidato, se realizaron tres encuestas, una interna y dos por medio de empresas privadas -Mendoza y Blanco, así como Covarrubias y Asociados.

De acuerdo con los resultados oficiales, en segundo lugar quedó el exdiputado federal Luis Fernando Salazar y en tercer el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja; por último, se posicionó Reyes Flores Hurtado.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO reitera su apoyo a Armando Guadiana tras ganar la encuesta en Coahuila

VIDEO: AMLO protagoniza un tierno momento al festejar a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller

AMLO está feliz con los empresarios, les agradecerá por no aumentar los precios de la canasta básica

DME