VIDEO: AMLO protagoniza un tierno momento al festejar a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller

Con un ramo de rosas, una tarjeta en la que le dice “vamos a estar juntos hasta la eternidad”, y el poema “Te quiero” del uruguayo Mario Benedetti, el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó este viernes a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en su cumpleaños 54.

En redes sociales, el mandatario subió un video con imágenes de la serenata que simpatizantes le llevaron ayer a la historiadora afuera de Palacio Nacional; en otra toma aparece él con un abrigo puesto y cargando el ramo de rosas, llamando a Beatriz quien acude en ropa de dormir.

“Por todo lo que me ayudas, me apoyas, me proteges, me iluminas”, le dijo AMLO.