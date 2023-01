AMLO saldrá de México: alista una gira por países de Sudamérica con gobiernos progresistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prevé hacer una gira este año, probablemente en septiembre, por Sudamérica a países con gobiernos progresistas: Colombia, Argentina, Chile y Brasil; sin embargo, descartó ir, por el momento, a Perú, país al que México tiene pendiente entregar la presidencia pro-témpore 2023 de la Alianza del Pacífico.

En la conferencia mañanera, el mandatario tabasqueño explicó que en Colombia planea ir a la Conferencia de mandatarios de Latinoamérica para replantear política antidrogas, a la que convocará el presidente Gustavo Petro.

“Nos ha invitado (Petro) y estamos viendo cuando asistimos a una gira América del Sur, que tenemos pendiente porque ya he estado. Ya he viajado mucho, he estado cuatro veces en Estados Unidos, una vez estuve en la ONU y tres en la Casa Blanca, uno con el presidente Trump y dos con el presidente Biden, o sea cuatro visitas y luego en Centroamérica, estuve en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Belice y en Cuba, y hasta ahí”, dijo.

Durante su gobierno, López Obrador ha visitado únicamente países de América, a diferencia de sus antecesores que realizaron giras por todo el mundo.

Adelantó que es probable que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, visite México antes de septiembre (Foto: Cuartoscuro)

“Entonces me falta el cono sur, falta Colombia, también Argentina y tengo que ir a Brasil, pero no voy a Brasil hasta que venga el presidente Lula, que ahora está ocupado, pero quedó en venir; y Chile, que estoy invitado, y es muy probable que vaya para el 11 de septiembre que es el 50 aniversario del asesinato del presidente Allende. Entonces, a lo mejor voy a aprovechar para estar ahí en una visita que incluya varios países”, explicó.

Adelantó que es probable que el presidente de Brasil, Lula Da Silva visite México antes de septiembre. En cambio, a pregunta expresa, descartó

-¿A Perú? -se le preguntó. Y es que López Obrador se manifestó en contra de la destitución de Pedro Castillo como presidente de ese país y mantiene diferencias con el nuevo gobierno de Dina Boluarte.

“Pues ahí vamos a ver cómo se presentan las cosas, está muy difícil la situación, muy lamentable lo que está sucediendo, esas son las cosas que no se deben de hacer, de cómo las cúpulas del poder económico, político actúan de manera irresponsable y afectan a los pueblos, es que esta es una decisión de las de arriba en contra de la voluntad de la gente, en contra de la democracia”, dijo.

