Un migrante con síntomas de viruela del mono huye del hospital de Oaxaca

Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 02 de la región del Istmo de Tehuantepec, perteneciente a Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), detectaron un caso sospechoso de la viruela símica, entre los migrantes que se encuentran en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

Ignacio Zárate Blas, titular de esta Jefatura Jurisdiccional, indicó que el caso detectado se trata de una persona del sexo masculino de Nicaragua, y de inmediato fue aislado en la clínica municipal de esta población, para que se procediera a hacer la prueba y así determinar si se confirma o se descarta.

Esta persona acudió a solicitar la atención, y en ese momento los médicos notaron las lesiones en su cuerpo, por lo que se le aisló, para evitar que pudiera contagiar a otras personas. “Le hemos tomado muestra, estamos en espera de que nos den los resultados, para poder consignar o descartar este padecimiento”, dijo el funcionario.

Se están aplicando pruebas para la búsqueda intencionada de casos de otras enfermedades (Foto: Pixabay)

El paciente ya no quiso esperar los resultados, y abandonó las instalaciones de la clínica municipal, por lo que ya no es posible continuar la vigilancia del caso. “El día de ayer estaba aislado en la clínica municipal, el día de hoy el reporte es que se salió ya de la clínica a pesar de que se le ha explicado hasta que no tuviéramos la confirmación”, anotó.

Destacó que las autoridades sanitarias están en espera de que se entreguen los resultados de la muestra que se envió, además se mantiene la vigilancia epidemiológica en la población donde aún se tiene una concentración masiva de migrantes. Además, se están aplicando pruebas para la búsqueda intencionada de casos de dengue, zika, chikungunya, y otras enfermedades que los migrantes pueden tener, que son propias de las naciones de donde provienen.

Cabe destacar que a las labores de salud se han sumado las autoridades municipales de San Pedro Tapanatepec, así como los voluntarios de la organización Médicos sin Fronteras y la UNICEF.

