Coahuila: Ricardo Mejía asegura que será parte de la boleta pese a "embestida" en su contra

En el marco del inicio de la etapa de precampañas rumbo a la elección, el aspirante del PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que aunque existe una "embestida" para que no sea candidato, estará en la boleta porque representa la opción real de la cuarta transformación para la entidad.

Mejía Berdeja encabezó una rueda de prensa en Saltillo, acompañado por diferentes representantes del PT y señaló que, tras anunciar su precandidatura, se desató una campaña para sacarlo de la boleta, pero aseguró que eso no ocurrirá y sí será una opción para los ciudadanos.

"Confío en que no va a haber un desafuero electoral, una arbitrariedad de ese tamaño, porque hace unas horas, ayer (viernes), el tema era cómo sacaban a Mejía de la boleta, era una persecución para que yo no figurara en la boleta. Si no hay cambios, vamos a estar en la boleta y ahí serán los coahuilenses quienes democráticamente decidan. Si todo sigue como va, va a haber quien se enfrente a los Moreira", señaló.